Фантомний кіт прорекламував нову сумочку від Balmain

Сумка 1945 — це колекція Олів'є Рустена та реверанс у бік засновника марки П'єра Бальмена.

Будинок моди Balmain опублікував ролики та фото нової рекламної кампанії, присвяченої оновленій сумці 1945 року. Її головним героєм став фантомний кіт.

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Кіт грає з ланцюжком на ремінці, походжає по самій сумці та залишає відбитки лапок.

[ + – ] Фантомні котики у рекламі Balmain 1945

"Запустіть кігтики в м'яку сумку 1945 року. Нова версія класики з оксамитовою шкірою неонових тонів і деталями у вигляді ланцюжків залишається вірною кодам Будинку", — закликають у Модному домі.

У процесі створення нової лінії сумок Balmain 1945 року дизайнер Олів'є Рустен надихався роботами засновника французького будинку П'єра Бальмена.

Саме в 1945 році молодий дизайнер П'єр Бальмен відкрив свій перший бутік під назвою "Красуня" у Парижі. Нагадаємо, на початку кар'єри П'єр хотів бути піаністом, але став одягати найпрекрасніших жінок свого часу, за що й отримав прізвисько "кутюр'є королев".

Працював з Едвардом Моліне, Люсьєном Лелонгом і Крістіаном Діором.

На нещодавньому Тижні моди в Парижі Олів'є Рустен представив колекцію для Jean Paul Gaultier, яка справила справжній фурор.

На подіум виходили моделі у вбраннях, натхненних культовими образами Готьє і навіть флаконами його парфумів.