Актриса Алисия Сильверстоун спит в одной кровати с 11-летним сыном

Знаменитость считает, что совместный сон с сыном-подростком — естественный процесс воспитания.

45-летняя актриса Алисия Сильверстоун рассказала, что все еще спит в одной кровати со своим 11-летним сыном Беаром Блу Джареки. Знаменитость уверена, что совместный сон — более "естественный" способ воспитания. Об этом она рассказала в интервью The Ellen Fisher Podcast.

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"Беар и я все еще спим вместе", — объяснила актриса, отметив, что это необходимо для чувства безопасности ребенка и что так делали люди, которые пытались выжить в "диких условиях".

"Если бы вы были в какой-либо дикой местности, где есть дикие животные, если бы вы положили туда своего ребенка, его бы съели", — объяснила Алисия свои действия.

Актриса призналась, что некоторые методы воспитания, которым она следует, вероятно, встретят осуждение публики, но ее это не сильно заботит.

"Наверно, у меня будут неприятности из-за того, что я сказала. Но мне все равно. Я нормальная, любящая мама. Я верю в любовь, верю в природу, а наше общество боится природы и любви", — сказала Сильверстоун.

[ + – ] Алисия ильверстоун с 11-летним сыном Беаром. Фото: Instagram

Как известно, это не первые шокирующие заявления Алисия о ее методах воспитания, получившие широкий резонанс. По информации Daily mail, два года назад актриса призналась, что вместе с сыном принимает ванну. А в 2012 году рассказывала, что сама пережевывает пищу, прежде чем дать ее Беару. Актриса записывала процесс на YouTube и настаивала на том, что таким образом пытается отлучить сына от груди и якобы так "люди кормили своих детей на протяжении тысячелетий".

"Я думаю, что это восхитительно, и я смеюсь каждый раз, когда он это делает", — говорила актриса в ответ на негативную реакцию со стороны других мам.

"То, что я делаю, я не изобретаю, я ничего из этого не изобретала. Я хотела бы взять на себя ответственность за все это, но, к сожалению, это не я, я просто следую природе" — продолжала Алисия.

Как оказалось, бывший муж актрисы, американский музыкант Кристофер Джареки, поначалу не принимал ее методов воспитания и называл ее "хиппи", но в конечном итоге смирился со странностями экс-жены.

Алисия также не раз рассказывала, что никогда не повышает голос на своего сына.

"У меня никогда не было необходимости повышать голос. Я никогда не кричу на него и часто извиняюсь", — объяснила она, добавив, что, если она занята и чувствует себя подавленной, она Беара записать все, о чем он хочет поговорить, чтобы вернуться к этому позже.

Как известно, сын Алисии Сильверстоун долгое время носил длинные волосы. Знаменитость никогда не запрещала ему самовыражаться. Однако из-за прически над Беаром начали издеваться в школе, и он решил сменить имидж.

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