Акторка Алісія Сільверстоун спить в одному ліжку з 11-річним сином

Знаменитість вважає, що спільний сон із сином-підлітком — природний процес виховання.

45-річна акторка Алісія Сільверстоун розповіла, що все ще спить в одному ліжку зі своїм 11-річним сином Беаром Блю Джарекі. Знаменитість упевнена, що спільний сон — "природніший" спосіб виховання. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Ellen Fisher Podcast.

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"Беар і я все ще спимо разом", — пояснила акторка, називаючи спільний сон природним і пояснюючи, що так робили люди, які намагалися вижити в "диких умовах".

"Якби ви були в якійсь дикій місцевості, де є дикі тварини, якби ви поклали туди свою дитину, її з'їли б", — пояснила Алісія свої дії.

Вона зізналася, що деякі методи виховання, яким вона слідує, ймовірно, зустрінуть осуд публіки, але її це не дуже турбує.

"Напевно, у мене будуть неприємності через те, що я сказала. Але мені все одно. Я нормальна, любляча мама. Я вірю в любов, вірю в природу, а наше суспільство боїться природи та любові", — сказала Сільверстоун.

[ + – ] Алісія Сільверстоун із 11-річним сином Беаром Фото: Instagram

Як відомо, це не перші шокові заяви Алісія про її методи виховання, які набули широкого резонансу. За інформацією Daily mail, два роки тому акторка зізналася, що разом із сином приймає ванну. А у 2012 році розповідала, що сама пережовує їжу, перш ніж дати її Беару. Вона записувала процес на YouTube та наполягала на тому, що так намагається відлучити сина від грудей і нібито так "люди годували своїх дітей протягом тисячоліть".

"Я думаю, що це чудово, і я сміюся щоразу, коли він це робить", — говорила акторка у відповідь на негативну реакцію з боку інших мам.

Алісія часто зазначає, що вірить у любов та природу і вважає, що не вигадує методи виховання дитини.

"Те, що я роблю, я не винаходжу, я нічого з цього не винаходила. Я хотіла б взяти на себе відповідальність за все це, але, на жаль, це не я, я просто дотримуюсь природи" — говорила акторка.

Як виявилося, колишній чоловік Алісії, американський музикант Крістофер Джарекі, спочатку не приймав її методів виховання і називав її "хіпі", але зрештою змирився з дивинами ексдружини.

Алісія також неодноразово розповідала, що ніколи не підвищує голос на свого сина.

"У мене ніколи не було необхідності підвищувати голос. Я ніколи не кричу на нього і часто прошу вибачення", — пояснила вона, додавши, що якщо вона зайнята і почувається пригніченою, вона просить Беара записати все, про що він хоче поговорити, щоб повернутися до цього згодом.

Як відомо, син Алісії Сільверстоун довгий час носив дуже довге волосся. Знаменитість ніколи не забороняла йому самовиражатися. Проте через зачіску з Беара почали знущатися в школі, і він вирішив змінити імідж.

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