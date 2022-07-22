Герцогиня Камилла вернула в моду зонтики от солнца из-за аномальной жары в Британии

В Британии зафиксирована рекордная температура – 40 градусов по Цельсию

Аномальная жара, от которой страдает Великобритания, не смогла помешать принцу Чарльзу и герцогине Камилле отправиться в запланированную поездку. Об этом пишет Express.

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Но Камилла подготовилась к визиту в Корнуолл и Девон, достав из закромов важный аксессуар из прошлого, про который, судя по всему, снова вспомнят модницы по всей Европе, страдающей от жары.

Она пряталась от палящего солнца под парасолем – зонтиком от солнца. Напомним, привычный нам зонтик был изобретен во Франции в XVII веке и служил защитой именно от солнца и загара.

Парасоли изготавливались из кружева и ткани, украшались вышивкой. Обычно у дамы имелось несколько парасолей, которые гармонировали с ее нарядами. Только в 1772 году англичанин Джон Ханвэй придумал заменить кружева на более плотную, не пропускающую воду ткань, и изобрел зонт от дождя. В моде парасоли были до 1920-х, пока в моду не вошел загар.

Камилла выбрала небольшой зонтик из белой ткани и кружева с деревянной ручкой, который гармонировал с ее легким платьем и удобными туфлями на небольшом каблуке.

[ + – ] Принц Чарльз и герцогиня Камилла с самым модным аксессуаром этого лета Фото: Getty Images

Принц Чарльз решил проявить стоицизм и ограничился солнечными очками, но не изменил обязательному костюму, выбрав наряд из светлой ткани с полосатым галстуком и васильком в бутоньерке.

Поклонники пары были счастливы их видеть. А в соцсетях уже пишут, что им тоже требуется зонт от солнца, потому что по прогнозам температура в 40 градусов – это еще не предел. И Великобританию ожидает еще более жаркая погода.

Главный метеоролог Метеорологического бюро Пол Гундерсен сказал, что "исключительные, возможно, рекордные температуры вероятны в начале следующей недели" и отметил, что существует вероятность того, что в Британии температура поднимется выше 40°C.

По словам эксперта по погоде, в ближайшие дни столица Великобритании станет одним из самых жарких мест в мире, а температура поднимется выше, чем в большинстве мест на планете.

Метеоролог Скотт Дункан сказал, что на Земле будет мало мест, где будет жарче, чем в Британии и Франции в начале следующей недели.

"Только около 1,2 процента поверхности Земли будет горячее, чем горячие точки в Великобритании, и это в основном, пустыни", — сообщил он.

Напомним, из-за жары в аэропорту Лутона расплавилась взлетно-посадочная полоса, так что рейсы были отменены. А в Португалии уже скончались более тысячи человек, также там начались лесные пожары.