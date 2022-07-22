Герцогиня Камілла повернула в моду парасольки від сонця через аномальну спеку в Британії

У Британії зафіксували рекордну температуру — 40 градусів за Цельсієм.

Аномальна спека, від якої страждає Великобританія, не змогла завадити принцу Чарльзу та герцогині Каміллі вирушити в заплановану поїздку. Про це пише Express.

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Але Камілла підготувалася до візиту в Корнуолл і Девон, діставши із засіків важливий аксесуар із минулого, про який, зважаючи на все, знову згадають модниці по всій Європі, що страждає від спеки.

Вона ховалася від палючого сонця під парасолею від сонця. Нагадаємо, звичну нам парасольку винайшли у Франції в XVII столітті, і вона слугувала захистом саме від сонця та засмаги.

Парасолі виготовлялися з мережива й тканини, прикрашалися вишивкою. Зазвичай у дами було кілька парасольок, які гармоніювали з її вбраннями. Тільки в 1772 році англієць ДжонГХанвей придумав замінити мережива на щільнішу тканину, що не пропускає воду, і винайшов парасольку від дощу. У моді парасольки були до 1920-х, поки в моду не увійшла засмага.

Камілла обрала невелику парасольку з білої тканини та мережива з дерев'яною ручкою, яка гармоніювала з її легкою сукнею та зручними туфлями на невеликих підборах.

[ + – ] Принц Чарльз і герцогиня Камілла з наймоднішим аксесуаром цього літа Фото: Getty Images

Принц Чарльз вирішив проявити стоїцизм і обмежився сонячними окулярами, але не зрадив обов'язкового костюма, обравши вбрання зі світлої тканини зі смугастою краваткою та волошку в бутоньєрці.

Шанувальники пари були щасливі їх бачити. А в соцмережах уже пишуть, що їм теж потрібна парасолька від сонця, бо за прогнозами температура 40 градусів — це ще не межа. І на Великобританію чекає ще спекотніша погода.

Головний метеоролог Метеорологічного бюро Пол Гундерсен сказав, що "виняткові, можливо, рекордні температури ймовірні на початку наступного тижня", та зазначив, що існує ймовірність того, що в Британії температура підніметься вище за 40°C.

За словами експерта з погоди, найближчими днями столиця Великобританії стане одним із найспекотніших місць у світі, а температура підніметься вищою, ніж у більшості місць на планеті.

Метеоролог Скотт Дункан сказав, що на Землі буде мало місць, де буде спекотніше, ніж у Британії та Франції на початку наступного тижня.

"Лише близько 1,2 відсотка поверхні Землі будуть гарячіші, ніж гарячі точки у Великій Британії, і це в основному пустелі", — повідомив він.

Нагадаємо, через спеку в аеропорту Лутона розплавилася злітно-посадкова смуга, тож рейси було скасовано. А в Португалії вже померли понад тисячу людей, також там почалися лісові пожежі.