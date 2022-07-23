Виталий Кличко получил престижную премью Артура Эша за мужество

Награду от имени мэра Киева в Лос-Анджелесе принял американский актер Дуэйн Джонсон.

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко на днях получил престижную премию имени Артура Эша за мужество и твердость духа, которую ежегодно присуждают комитетом ESPY Awards. О том, что бывшему боксеру присудили награду, стало известно в прошлом месяце, однако церемония награждения состоялась недавно. Об этом сообщает People.

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Премию вручали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Так как мэр Киева не мог присутствовать на мероприятии, оставшись в родной Украине, награду от его имени получил американский актер Дуэйн Джонсон.

"Для нас большая честь наградить его премией Артура Эша за мужество", — отмечали организаторы ESPY, когда сообщили о престижной награде.

А Дуэйн Джонсон назвал Кличко "человеком, который очень прямо скажет вам, что спорт — это часть того, почему он там, где он есть".

"Виталий — герой, который показал миру, как на самом деле выглядит мужество", — добавил Джонсон.

Как известно, ежегодную премию Артура Эша присуждают не только деятелям спорта, но и тем, чей вклад "выходит за рамки спорта". Важно, чтобы получатель обладал силой духа, которая помогла ему выстоять перед лицом невзгод и опасности, и был готов отстаивать свои убеждения любой ценой.

Виталий Кличко — не первый боксер, удостоившийся престижной награды Артура Эша. Ранее премия вручалась Мухаммеду Али и Ховарду Козеллу.

Решение присудить мэру Киева почетную награду связано с тем, что Кличко стал одной из ключевых фигур во власти, кто встал на защиту страны, когда Россия развязала полномасштабную войну на территории Украины.

По словам экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, получить такую награду — большая честь для него. Кличко убежден, что таким образом мир признал храбрость и несокрушимость всего украинского народа, который пятый месяц мужественно противостоит российскому агрессору.

"Это награда каждого, кто защищает независимость и свободу Украины. Украинцы показали, что не станут на колени. Мы выстоим и победим!" – прокомментировал награду Кличко.

Напомним, премию имени Артура Эша с 1993 года вручает американский спортивный канал ESPN в рамках престижной церемонии ESPY Awards. Обычно награду присуждают спортсменам, которые достигли значительных высот вне своей карьеры. Среди известных лауреатов Нельсон Мандела, теннисистка Билли Джин Кинг, а также футболист Патрик Тиллман, погибший во время миротворческой миссии в Афганистане.

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