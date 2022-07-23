Віталій Кличко отримав престижну прем'ю Артура Еша за мужність

Нагороду від імені мера Києва в Лос-Анджелесі прийняв американський актор Двейн Джонсон.

Мер Києва, ексчемпіон світу з боксу у важкій вазі Віталій Кличко днями отримав престижну премію імені Артура Еша за мужність та твердість духу, яку щороку присуджує комітет ESPY Awards. Про те, що колишньому боксеру присудили нагороду, стало відомо минулого місяця, проте церемонія нагородження відбулася нещодавно. Про це повідомляє People.

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Премію вручали у Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Оскільки мер Києва не міг бути присутнім на заході, залишившись у рідній Україні, нагороду від його імені отримав американський актор Двейн Джонсон.

"Для нас велика честь нагородити його премією Артура Еша за мужність", — зазначали організатори ESPY, коли повідомили про престижну нагороду.

А Двейн Джонсон назвав Кличка "людиною, яка дуже прямо скаже вам, що спорт — це частина того, чому він там, де він є".

"Віталій — герой, який показав світові, який вигляд має насправді мужність", — додав Джонсон.

Як відомо, щорічну премію Артура Еша присуджують не лише діячам спорту, а й тим, чий внесок "виходить за межі спорту". Важливо, щоб одержувач мав силу духу, яка допомогла йому вистояти перед обличчям негараздів і небезпеки, і був готовий відстоювати свої переконання за всяку ціну.

Віталій Кличко — не перший боксер, який отримав престижну нагороду Артура Еша. Раніше премію вручали Мухаммеду Алі та Ховарду Козеллу.

Рішення присудити меру Києва почесну нагороду пов'язане з тим, що Кличко став однією з ключових постатей у владі, хто став на захист країни, коли Росія розв'язала повномасштабну війну на території України.

За словами ексчемпіона світу з боксу у важкій вазі, здобути таку нагороду — велика честь для нього. Кличко переконаний, що так світ визнав хоробрість і незламність всього українського народу, який п'ятий місяць мужньо протистоїть російському агресорові.

"Це нагорода кожного, хто захищає незалежність та свободу України. Українці показали, що не стануть навколішки. Ми вистоїмо та переможемо!" — прокоментував нагороду Кличка.

Нагадаємо, премію імені Артура Еша з 1993 року вручає американський спортивний канал ESPN у рамках престижної церемонії ESPY Awards. Зазвичай нагороду присуджують спортсменам, які досягли значних висот поза своєю кар'єрою. Серед відомих лауреатів Нельсон Мандела, тенісистка Біллі Джин Кінг, а також футболіст Патрік Тіллман, який загинув під час миротворчої місії в Афганістані.

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