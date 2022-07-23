Рене Зеллвегер сыграет в новой части Дневника Бриджит Джонс

Производство фильма запланировано на конец года.

Самая популярная невеста Великобритании Бриджит Джонс возвращается на экраны в роли матери. 53-летняя актриса Рене Зеллвегер снова сыграет свою любимую героиню в продолжении культового фильма начала 2000-х. Как пишет The Sun, четвертую часть Дневника Бриджит Джонс начнут снимать в конце 2022 года.

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Предыдущая часть блокбастера вышла на большой экран шесть лет назад. По сюжету Бриджит Джонс забеременела и пыталась выяснить, кто является отцом ее ребенка.

В новом фильме, написанном в соавторстве с создателем Хелен Филдинг, Рене Зеллвегер вернется на большой экран вместе с другими актерами из первоначального состава, чтобы рассказать историю своего материнства.

Источник The Sun сообщает, что за последние пару десятилетий в мире сняли много более успешных или более популярных романтических комедий, чем Дневник Бриджит Джонс. Однако именно историю блондинки Бриджит Джонс, отчаянно пытающейся найти свою любовь, покорила сердца миллионов в свое время и оставила теплые воспоминания на многие годы вперед. И даже спустя семь или восемь лет с момента выхода последней части фильма, фанаты захотят узнать, какое продолжение получила история любимой героини.

"Это британская классика", — объяснил собеседник издания.

Напомним, первый фильм про Бриджит Джонс вышел в 2001 году. В его основе успешная книга с одноименным названием, которая рассказывает историю 30-летней девушки, отчаянно желающий найти свою любовь.

Самыми успешными считаются первая и третья часть истории Бриджит Джонс. Вторая часть не получила оваций у широкой публики, но пользовалась успехом у преданных фанатов.

Фокус ранее писал о том, что 61-летний актер Колин Ферт, сыгравший мистера Дарси в фильме "Гордость и предубеждение", а также возлюбленного Бриджит Джонс, наконец, встретил свою настоящую любовь. Знаменитость начал отношения со сценаристкой и продюсером Мэгги Кон, с которой познакомился на съемочной площадке и, кажется, безмерно счастлив.