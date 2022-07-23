Рене Зеллвегер зіграє в новій частині Щоденника Бріджит Джонс
Виробництво фільму заплановане на кінець року.
Найпопулярніша наречена Великобританії Бріджит Джонс повертається на екрани в ролі матері. 53-річна акторка Рене Зеллвегер знову зіграє свою улюблену героїню у продовженні культового фільму початку 2000-х. Як пише The Sun, четверту частину Щоденника Бріджит Джонс почнуть знімати наприкінці 2022 року.
Попередня частина блокбастера вийшла на великий екран шість років тому. За сюжетом Бріджит Джонс завагітніла та намагалася з'ясувати, хто є батьком її дитини.
У новому фільмі, написаному у співавторстві зі творцем Гелен Філдінг, Рене Зеллвегер повернеться на великий екран разом з іншими акторами з початкового складу, щоб розповісти історію свого материнства.
Джерело The Sun повідомляє, що за останні пару десятиліть у світі зняли багато успішніших або популярніших романтичних комедій, ніж Щоденник Бріджит Джонс. Однак саме історія блондинки Бріджит Джонс, яка відчайдушно намагається знайти своє кохання, підкорила серця мільйонів свого часу і залишила теплі спогади на багато років уперед. І навіть через сім чи вісім років із моменту виходу останньої частини фільму, фанати захочуть дізнатися, яке продовження отримала історія улюбленої героїні.
"Це британська класика", — пояснив співрозмовник видання.
Нагадаємо, перший фільм про Бріджит Джонс вийшов 2001 року. В його основі успішна книга з однойменною назвою, яка розповідає історію 30-річної дівчини, яка відчайдушно бажає знайти своє кохання.
Найуспішнішими вважаються перша і третя історії Бріджит Джонс. Друга частина не отримала овацій у широкої публіки, але мала успіх у відданих фанатів.
Фокус раніше писав про те, що 61-річний актор Колін Ферт, який зіграв містера Дарсі у фільмі "Гордість і упередження", а також коханого Бріджит Джонс, нарешті, зустрів своє справжнє кохання. Знаменитість розпочав стосунки зі сценаристкою та продюсеркою Меггі Кон, з якою познайомився на знімальному майданчику і, здається, безмірно щасливий.