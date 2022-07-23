Рене Зеллвегер зіграє в новій частині Щоденника Бріджит Джонс

Виробництво фільму заплановане на кінець року.

Найпопулярніша наречена Великобританії Бріджит Джонс повертається на екрани в ролі матері. 53-річна акторка Рене Зеллвегер знову зіграє свою улюблену героїню у продовженні культового фільму початку 2000-х. Як пише The Sun, четверту частину Щоденника Бріджит Джонс почнуть знімати наприкінці 2022 року.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Попередня частина блокбастера вийшла на великий екран шість років тому. За сюжетом Бріджит Джонс завагітніла та намагалася з'ясувати, хто є батьком її дитини.

У новому фільмі, написаному у співавторстві зі творцем Гелен Філдінг, Рене Зеллвегер повернеться на великий екран разом з іншими акторами з початкового складу, щоб розповісти історію свого материнства.

Джерело The Sun повідомляє, що за останні пару десятиліть у світі зняли багато успішніших або популярніших романтичних комедій, ніж Щоденник Бріджит Джонс. Однак саме історія блондинки Бріджит Джонс, яка відчайдушно намагається знайти своє кохання, підкорила серця мільйонів свого часу і залишила теплі спогади на багато років уперед. І навіть через сім чи вісім років із моменту виходу останньої частини фільму, фанати захочуть дізнатися, яке продовження отримала історія улюбленої героїні.

"Це британська класика", — пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, перший фільм про Бріджит Джонс вийшов 2001 року. В його основі успішна книга з однойменною назвою, яка розповідає історію 30-річної дівчини, яка відчайдушно бажає знайти своє кохання.

Найуспішнішими вважаються перша і третя історії Бріджит Джонс. Друга частина не отримала овацій у широкої публіки, але мала успіх у відданих фанатів.

Фокус раніше писав про те, що 61-річний актор Колін Ферт, який зіграв містера Дарсі у фільмі "Гордість і упередження", а також коханого Бріджит Джонс, нарешті, зустрів своє справжнє кохання. Знаменитість розпочав стосунки зі сценаристкою та продюсеркою Меггі Кон, з якою познайомився на знімальному майданчику і, здається, безмірно щасливий.