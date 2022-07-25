Новым креативным директором United Colors of Benetton стал Андреа Инконтри

Первую коллекцию бренда, созданную под руководством нового креативного руководителя, выпустят в сентябре 2022.

Новым креативным директором итальянского бренда United Colors of Benetton стал Андреа Инконтри. Об этом представители бренда сообщили в Instagram.

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"Мы рады приветствовать @andreaincontri как нового креативного директора United Colors of Benetton. Мы очень гордимся тем, что Андреа Инконтри присоединяется к большой "семье" Benetton, потому что мы узнали в нем свободу, энтузиазм, которые позволят превысить характеризующие цели", — заявил генеральный директор Benetton Group Массимо Ренон.

Как известно, новый креативный директор итальянского бренда – экс-дизайнер мужской линии Tod's. А в Benetton он будет отвечать за женскую, мужскую и детскую коллекцию. Ранее на этой должности находился Жан-Шарль де Кастельбажак.

[ + – ] Андреа Инконтри

"Для меня большая честь присоединиться к Benetton, — отметил Инконтри. — Это компания, бренд, философия творчества и продукта, чья история имеет большое значение как для моей личной и профессиональной учебы, так и для истории Италии в целом, а не только в отраслях я очень горжусь тем, что принял это назначение, потому что это позволяет мне участвовать в проекте ценностей, который включает не только одежду, но и широкий спектр культурных вопросов, касающихся различных аспектов современного гуманизма".

Первая коллекция United Colors of Benetton, созданная под руководством Инконтри, будет выпущена уже в сентябре 2022, на Неделе моды в Милане.

Напомним, в ноябре 2021 умер креативный директор Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло.