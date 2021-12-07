"Virgil Forever": магазины Off-White украсили цветами и граффити в память о Вирджиле Абло

Вирджил Абло навсегда вошел в историю моды и культуры

В конце ноября 2021 года мир всколыхнуло известие о преждевременной смерти известного американского дизайнера и модельера Вирджила Абло. Ему был 41 год. Вирджил Абло был креативным директором мужской линии бренда Louis Vuitton с 2018 года, а также основал итальянский бренд Off-White в 2013 году. В 2018 году журнал Time признал его одним из самых влиятельных людей на планете. В течение двух лет модельер боролся с редкой и агрессивной формой рака. У Вирджила остались жена и двое детей.

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В память о своем покойном основателе и руководителе по всему миру магазины Off-White украсили граффити со словами "Virgil Forever" ("Вирджил навсегда") и цветами вместо товаров на полках. Такое решение приняли команды магазинов Off-White в Майами, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Гонконге и других городах. Об этом пишет Insider.

[ + – ] Магазины Off-White украшены инсталляциями в память о Вирджиле Абло

"Ты изменил систему своей гениальностью, своим смирением и своей подлинностью. Ты дал пример. Ты учил и вдохновлял миллионы молодых людей, наполнял наши дни энергией и оптимизмом… Мы будем скучать по тебе, Вирджил. Нам будет не хватать твоих сообщений в WhatsApp, твоей чистой души. Мы любим тебя", — написала команда Off-White в Instagram.

[ + – ] "Вирджил навсегда"

Также поклонники Вирджила Абло оставляют в магазинах бренда записки со словами любви и благодарности дизайнеру за его вклад в мир моды.

Ранее мы сообщали о показе последней коллекции Вирджила Абло в Майами. Ее назвали "Вирджил был здесь" (Virgil Was Here). Модельер не дожил до этого показа всего 2 дня.

Фокус рассказывал, как Вирджил Абло вошел в историю мира моды, дизайна и культуры.