"Virgil Forever": магазини Off-White прикрасили квітами та графіті в пам'ять про Вірджила Абло

Вірджил Абло назавжди увійшов в історію моди та культури

У кінці листопада 2021 року світ сколихнула звістка про передчасну смерть відомого американського дизайнера та модельєра Вірджила Абло. Йому був 41 рік. Вірджил Абло був креативним директором чоловічої лінії бренду Louis Vuitton з 2018 року, а також заснував італійський бренд Off-White у 2013 році. У 2018 році журнал Time визнав його одним із найвпливовіших людей на планеті. Упродовж двох років модельєр боровся з рідкісною та агресивною формою раку. У Вірджила залишилися дружина та двоє дітей.

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В пам'ять про свого покійного засновника та керівника по всьому світу магазини Off-White прикрасили графіті зі словами "Virgil Forever" ("Вірджил назавжди") і квітами замість товарів на полицях. Таке рішення прийняли команди магазинів Off-White у Маямі, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Гонконзі та інших містах. Про це пише Insider.

[ + – ] Магазини Off-White прикрашені інсталяціями в пам'ять про Вірджила Абло

"Ти змінив систему своєю геніальністю, своїм смиренням і своєю автентичністю. Ти дав приклад. Ти навчав та надихав мільйони молодих людей, наповнював наші дні енергією та оптимізмом … Ми сумуватимемо за тобою, Вірджиле. Нам не вистачатиме твоїх повідомлень в WhatsApp, твоєї чистої душі. Ми любимо тебе", — написали працівники Off-White в Instagram.

[ + – ] "Вірджил назавжди"

Також прихильники Вірджила Абло залишають у магазинах бренду записки зі словами любові та вдячності дизайнеру за його внесок у світ моди.

Раніше ми розповідали про показ останньої колекції Вірджила Абло в Маямі. Її назвали "Вірджил був тут" (Virgil Was Here). Модельєр не дожив до цього показу лише 2 дні.

Фокус розповідав, як Вірджил Абло увійшов в історію світу моди, дизайну та культури.