Новим креативним директором United Colors of Benetton став Андреа Інконтрі

Першу колекцію бренду, створену під керівництвом нового креативного керівника, випустять у вересні 2022.

Новим креативним директором італійського бренду United Colors of Benetton став Андреа Інконтрі. Про це представники бренду повідомили в Instagram.

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"Ми раді вітати @andreaincontri як нового креативного директора United Colors of Benetton. Ми дуже пишаємося тим, що Андреа Інконтрі приєднується до великої "сім’ї" Benetton, тому що ми впізнали в ньому волю, ентузіазм, які дозволять перевищити цілі, які характеризують народження та історію нашого бренду", — заявив генеральний директор Benetton Group Массімо Ренон.

Як відомо, новий креативний директор італійського бренду – ексдизайнер чоловічої лінії Tod's. А в Benetton він відповідатиме за жіночу, чоловічу та дитячу колекції. Раніше на цій посаді перебував Жан-Шарль де Кастельбажак.

[ + – ] Андреа Інконтрі

"Для мене велика честь приєднатися до Benetton, — зазначив Інконтрі. — Це компанія, бренд, філософія творчості та продукту, чия історія має велике значення як для мого особистого та професійного навчання, так і для історії Італії в цілому, а не лише у галузях індустрії та моди. Я дуже пишаюся тим, що прийняв це призначення, тому що це дозволяє мені брати участь у проєкті цінностей, який включає не лише одяг, але й широкий спектр культурних питань, що стосуються різноманітних аспектів сучасного гуманізму".

Першу колекцію United Colors of Benetton, створену під керівництвом Інконтрі, випустять уже у вересні, на Тижні моди у Мілані.

Нагадаємо, у листопаді 2021 помер креативний директор Louis Vuitton та засновник бренду Off-White Вірджил Абло.