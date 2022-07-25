Модель "родила" сумку в новом рекламном кампейне IEMBE (видео)

В рекламе сумок снялась и мама дизайнера. Она исполнила роль медсестры, принимающей роды.

Американский новаторский бренд IEMBE, специализирующийся на товарах класса люкс, представил необычную рекламу новой сумки Mini Iembe Bag. На видео модель изображает роженицу, которая в муках рожает сумочку.

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В рекламном кампейне также снялась мать основателя бренда Трэвиса Димира Терри. Женщина позирует в обтягивающем комбинезоне с рукавами-"дисками" и оригинальной шляпке. На ногах у нее туфли на огромной платформе и высокой шпильке, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками. Она же и появляется в рекламе в виде медсестры с надписью на бейдже "мама IEMBE".

Модельер в анонсе кампании так и написал: "Вот почему я всегда бронирую маму для съемок своей одежды".

IEMBE был основан в родном городе Трэвиса Хартфорде, штат Коннектикут, в 2020 году.

"Я хотел создать лейбл, который мог бы олицетворять владение каждой комнатой, в которую вы входите, воплотить идею "быть в моей сумке"", – говорит дизайнер.

IEMBE (произносится как "I-EM-BEE") предлагает девиз "Вы определяете роскошь".

Ранее мы писали о том, что французский бренд Louis Vuitton представил ремень с новым логотипом лейбла, где буква V на монограме пряжки была преобразована в голубя мира, который поднял крылья вверх, а в клюве держит оливковую ветвь.