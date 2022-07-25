Модель "народила" сумку у новому рекламному кампейні IEMBE (відео)

У рекламі сумок знялася й мати дизайнера. Вона виконала роль медсестри, яка приймає пологи.

Американський новаторський бренд IEMBE, який спеціалізується на товарах класу люкс, представив незвичайну рекламу нової сумки Mini Iembe Bag. На відео модель зображує породіллю, яка у муках народжує сумочку.

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У рекламному кампейні також знялася мати засновника бренду Тревіса Діміра Террі. Жінка позує в комбінезоні з рукавами-"дисками" і оригінальному капелюшку. На ногах у неї туфлі на величезній платформі та високій шпильці, а очі заховані за сонцезахисними окулярами. Вона ж і з'являється у рекламі у вигляді медсестри з написом на бейджі "мама IEMBE".

Модельєр в анонсі кампанії так і написав: "Ось чому я завжди бронюю маму для зйомок одягу".

IEMBE був заснований у рідному місті Тревіса Хартфорді, штат Коннектикут, у 2020 році.

"Я хотів створити лейбл, який міг би уособлювати володіння кожною кімнатою, в яку ви входите, втілити ідею "бути у моїй сумці", — каже дизайнер.

IEMBE (вимовляється як "I-EM-BEE") пропонує девіз "Ви визначаєте розкіш".

Раніше ми писали про те, що французький бренд Louis Vuitton представив ремінь з новим логотипом лейбла, де буква V на монограмі пряжки була перетворена на голуба миру, який підняв крила вгору, а в дзьобі тримає оливкову гілку.