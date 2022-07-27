Косметолог Ким Кардашьян назвал три главные составляющие красивого лица

По словам доктора, Ким Кардашьян является обладательницей пропорционально красивого лица.

Бывший художник и скульптор, а сейчас косметолог-дерматолог, доктор Саймон Уриан из Калифорнии, среди клиентов которого семья Кардашьян-Дженнер, модели, актеры, музыканты и многие представители королевской семьи, может сделать практически любую косметическую процедуру без хирургического вмешательства, начиная от безоперационной пластики носа до контурирования линии подбородка и щек, пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Когда я смотрю на чье-то лицо, я автоматически думаю, что я могу сделать, чтобы улучшить его. До того, как я стал врачом, я занимался искусством и скульптурой, поэтому по счастливой случайности я попал в сферу эстетической медицины. Мне нравилась эстетика и красивые вещи, и я подумал, что должен быть лучший способ сделать это без хирургического вмешательства", – рассказал он.

По его словам, есть три черты лица, которые повсеместно считаются красивыми: симметрия, пропорции и здоровая кожа:

"Чем более симметричны правая и левая стороны лица, тем лучше. Ото лба до подбородка лицо делится на трети (верхнюю, среднюю и нижнюю). Лица, считающиеся привлекательными, если имеют трети одинакового размера и, следовательно, более пропорциональны. Все это связано с тем, что мы верим, что человек здоров и молод".

Фото: Скриншот

Из знаменитостей, с которыми работает Уриан, он назвал Ким Кардашьян как обладательницу практически идеально красивого лица.

"Ее лицо также очень пропорционально, и все ее отдельные черты лица очень пропорциональны друг другу. Она научилась поддерживать и заботиться о нем лучше, чем кто-либо другой. У нее очень четкое представление о том, как должен выглядеть человек. Она заботится о своем лице", – подчеркнул доктор.

[ + – ] Лицо Ким Кардашьян имеет практически идеальные параметры Фото: Instagram kimkardashian

Подобно художнику перед тем, как приступить к наброску портрета, доктор Уриан начинает свои процедуры с измерения лица:

"То, что я делаю с измерением и созданием диаграмм лица, – это то, что скульптуры делали в течение последних тысяч лет. Если у кого-то нижняя часть лица меньше, я стараюсь сделать ее больше, чтобы она соответствовала верхней части лица. Если у кого-то лоб слишком большой, я стараюсь сделать лицо шире, чтобы оно соответствовало длине лица".

Уриан отмечает, что нехирургические процедуры становятся все более выгодными, потому что они дают результаты, аналогичные хирургическим, но с более безопасным исходом.

"Огромное преимущество косметической дерматологии заключается в том, что вы можете выбирать и составлять свое собственное меню по ходу дела. Во время операции вы просыпаетесь и надеетесь, что все будет хорошо. Но когда вы бодрствуете в кабинете врача, как у меня, вы работаете в команде со своим доктором. Вы можете сказать: "Мне нравятся мои щеки такими, какие они есть, я хочу изменить это и это…"", – пояснил косметолог.

Одни из наиболее востребованных процедур в его кабинете в Беверли-Хиллз – это работа над скулами, увеличение губ, а также коррекция контуров лица и тела.

Напомним, 40-летняя Пэрис Хилтон раскрыла секрет своей красоты и заверила, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.