Косметолог Кім Кардаш'ян назвав три головні складники гарного обличчя

За словами лікаря, Кім Кардаш'ян є володаркою пропорційно гарного обличчя.

Колишній художник і скульптор, а зараз косметолог-дерматолог, доктор Саймон Уріан із Каліфорнії, серед клієнтів якого сім'я Кардаш'ян-Дженнер, моделі, актори, музиканти та багато представників королівської родини, може зробити практично будь-яку косметичну процедуру без хірургічного втручання, починаючи від безопераційної пластики носа до контурування лінії підборіддя та щік, пише Daily Mail.

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"Коли я дивлюся на чиєсь обличчя, я автоматично думаю, що я можу зробити, щоб поліпшити його. До того, як я став лікарем, я займався мистецтвом і скульптурою, тому завдяки щасливому випадку я потрапив у сферу естетичної медицини. Мені подобалася естетика та гарні речі, і я подумав, що має бути найкращий спосіб зробити це без хірургічного втручання”, — розповів він.

За його словами, є три риси обличчя, які повсюдно вважаються красивими: симетрія, пропорції та здорова шкіра:

"Чим більш симетричні права та ліва сторони обличчя, тим краще. Від чола до підборіддя обличчя ділиться на третини (верхню, середню і нижню). Обличчя, які вважаються привабливими, якщо мають третини однакового розміру й, отже, більш пропорційні. Усе це пов'язано з тим, що ми віримо, що людина здорова та молода".

Фото: Скриншот

Зі знаменитостей, з якими працює Уріан, він назвав Кім Кардаш'ян як володарку практично ідеально красивого обличчя.

"Її обличчя також дуже пропорційне, і всі її окремі риси обличчя дуже пропорційні одна одній. Вона навчилася підтримувати і піклуватися про нього краще, ніж будь-хто інший. У неї дуже чітке уявлення про те, як має виглядати людина. Вона дбає про своє обличчя", — підкреслив лікар.

[ + – ] Обличчя Кім Кардаш'ян має практично ідеальні параметри Фото: Instagram kimkardashian

Подібно до художника перед тим, як приступити до нарису портрета, доктор Уріан починає свої процедури з вимірювання обличчя:

"Те, що я роблю з виміром і створенням діаграм обличчя, — це те, що скульптори робили протягом останніх тисяч років. Якщо в когось нижня частина обличчя менша, я намагаюся зробити її більшою, щоб вона відповідала верхній частині обличчя. Якщо в когось чоло занадто велике, я намагаюся зробити обличчя ширшим, щоб воно відповідало довжині обличчя".

Уріан зазначає, що нехірургічні процедури стають дедалі вигіднішими, тому що вони дають результати, аналогічні хірургічним, але з більш безпечним результатом.

"Велика перевага косметичної дерматології полягає у тому, що ви можете вибирати і складати своє власне меню по ходу справи. Під час операції ви прокидаєтеся і сподіваєтеся, що все буде добре. Але коли ви не спите в кабінеті лікаря, як у мене, ви працюєте в команді зі своїм лікарем Ви можете сказати: "Мені подобаються мої щоки такими, якими вони є, я хочу змінити це і це…" — пояснив косметолог.

Одні з найбільш затребуваних процедур у його кабінеті в Беверлі-Гіллз — це робота над вилицями, збільшення губ, а також корекція контурів обличчя і тіла.

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