Роскошная свадьба в особняке. Топ-модель Дафна Груневельд вышла замуж

Гостями торжества, которое состоялось во Флоренции, были знаменитости из мира моды.

27-летняя нидерландская топ-модель Дафна Груневальд и ее жених — специалист элитной недвижимости Джастин Хопфуд — сыграли роскошную свадьбу в особняке во Флоренции. На церемонию пригласили знаменитостей, среди которых были топ-модели Тейлор Хилл и беременная Роми Стрейд — одна из "ангелов" Victoria’s Secret. Фотографии с торжества появились в Instagram гостей.

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Как видно на снимках, свадьба была продумана до мелочей. Церемония проходила на свежем воздухе. Стол был декорирован зеленой оградой, к которой были прикреплены люстры с лампами в виде свеч. Подружки невесты тщательно соблюдали дресс-код, выбрав для церемонии лаконичные платья оливкового цвета. А места для гостей были обозначены открытками с их акварельными портретами.

Фото: Instagram

Как известно, Дафна Груневельд является лучшей голландской моделью и входит в число 50 самых лучших моделей в мире.

На подиум она попала по счастливой случайности. В 2010 году Дафна вместе с мамой прогуливалась по магазинам, где столкнулась с модельным агентом. Он был очарован девушкой и поинтересовался, не рассматривает ли она модельную карьеру.

В тот же год Дафна дебютировала на Неделе моды в Милане, а через год в 2011 году удостоилась звания лучшей нидерландской модели на конкурсе Marie Claire Netherlands Fashion Awards.

Она позировала для обложек большинства глянцевых журналов, среди которых французский, голландский, японский, корейский и тайский Vogue, британский и французский Elle, испанский Harper’s Bazaar, французский и японский Numéro, а также американский V, i-D, LOVE, Glamour. Также модель участвовала в показах многих люксовых брендов, в том числе Gucci, Fendi, Carolina Herrera, Chanel, Dior, Vera Wang, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Prada, Roberto Cavalli, Versace и многих других.

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