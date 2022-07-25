Родственница британской королевы Татьяна Маунтбэттен вышла замуж: фото роскошной свадьбы

Со своим теперь уже мужем двоюродная внучатая племянница покойного принца Филиппа встречалась два года.

32-летняя леди Татьяна Маунтбэттен, дочь 4-го маркиза Милфорд-Хейвена, который является двоюродным племянником покойного принца Филиппа, супруга Елизаветы II, вышла замуж за своего бойфренда Александра "Алика" Дрю, сообщает Mirror.

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Церемония бракосочетания состоялась в Винчестерском соборе, а среди гостей была Крессида Бонас, бывшая девушка принца Гарри.

Дрю сделал предложение родственнице королевы во время романтического отдыха на горнолыжном курорте Вербье в Альпах, о чем Татьяна написала в Instagram. Крессида одной из первых поздравила пару, написав: "Красавцы".

Невеста появилась у собора в белом свадебном платье в полный рост с короткими рукавами и замысловатым поясом, который, казалось, был украшен белым бисером. Наряд создала британский свадебный дизайнер Сюзанна Невилл. На основе существующего платья "Амелия" платье леди Татьяны было адаптировано, чтобы включить сделанный на заказ трехметровый шлейф с вышивкой из свадебного платья ее матери. Спина невесты была практически наполовину открытой, а ее лицо закрывала вуаль из тюля цвета слоновой кости.

Татьяна – старший ребенок 60-летнего Джорджа Маунтбэттена и его первой жены Сары Джорджины Уокер. Младший брат Татьяны, Генри, которому 30 лет, является графом Медины. Джордж разбогател, основав и продав компанию по сравнению цен uSwitch. Сейчас он, предположительно, живет в Швейцарии.

Девушка увлекается верховой ездой. Она обучалась этому мастерству у олимпийской чемпионки Шарлотты Дюжарден и получила образование в элитной частной школе Millfield стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов в год. Когда-то Татьяна хотела стать инструктором по лыжам, но теперь занимается выездковыми лошадьми.

"Все, что вам действительно нужно знать, это то, что я провожу каждый день, занимаясь тем, что люблю больше всего на свете: катаюсь на лошадях. Я профессиональный выездковый наездник из Виндзора. Здесь я тренирую пару собственных лошадей и несколько лошадей, которых тренировали со мной замечательные люди, доверившие мне обучение и карьеру своих лошадей. Я провожу ежемесячные тренировки по выездке дома в Западном Сассексе, если быть точнее, в поло-клубе Great Trippets", – говорится на сайте леди Маунтбеттен.

Избранник леди Татьяны – инвестиционный банкир Александр Дрю. Пара встречалась в течение двух лет, прежде чем объявить о помолвке. Хотя он не имеет того же положения, что и его жена, генеалогическое древо Алика по-прежнему усеяно землевладельцами.

Родители Александра, который закончил Итон, – Оберон Александр Бернар Дрю и Кэтрин Маргарет Норден. Бернар является сыном майора Александра Дрю и Габриэль Марии Гермионы Герберт. Он – потомок Джона Веси, 4-го виконта де Вески, и Генри Ховарда Молинье Герберта, 4-го графа Карнарвона. Вместе со своей женой Бернар теперь управляет Bernard Dru Oak Ltd, которая производит и укладывает высококачественные дубовые полы, "экологически получаемые" из лесных массивов долины Хаддео. Они живут в поместье Бикхэм в Тимберскоме (Сомерсет).

Напомним, в начале июля принцесса Шарлотта де Бурбон-Пармская, принадлежащая к испанской королевской семье, тоже вышла замуж. Ее мужем стал гватемальский дипломат Хавьер Вальядарес Урруэла, сын посла Гватемалы в Великобритании.