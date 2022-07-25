Родичка британської королеви Тетяна Маунтбеттен вийшла заміж: фото розкішного весілля

Зі своїм тепер уже чоловіком двоюрідна онучата племінниця покійного принца Філіпа зустрічалася два роки.

32-річна леді Тетяна Маунтбеттен, дочка 4-го маркіза Мілфорд-Гейвена, який є двоюрідним племінником покійного принца Філіпа, чоловіка Єлизавети II, вийшла заміж за свого бойфренда Олександра "Аліка" Дрю, повідомляє Mirror.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Церемонія одруження відбулася у Вінчестерському соборі, серед гостей була Крессіда Бонас, колишня дівчина принца Гаррі.

Дрю зробив пропозицію родичці королеви під час романтичного відпочинку на гірськолижному курорті Верб'є в Альпах, про що Тетяна написала в Instagram. Крессіда однією з перших привітала пару, написавши: "Красунчики".

Наречена з'явилася біля собору в білій весільній сукні на повний зріст із короткими рукавами та хитромудрим поясом, який, здавалося, був прикрашений білим бісером. Вбрання створила британська весільна дизайнерка Сюзанна Невілл. На основі сукні "Амелія", що вже існує, сукня леді Тетяни була адаптована, щоб включити зроблений на замовлення триметровий шлейф із вишивкою з весільної сукні її матері. Спина нареченої була практично наполовину відкритою, а її обличчя закривала вуаль із тюлю кольору слонової кістки.

Тетяна — старша дитина 60-річного Джорджа Маунтбеттена та його першої дружини Сари Джорджини Вокер. Молодший брат Тетяни Генрі, якому 30 років, є графом Медіни. Джордж розбагатів, заснувавши та продавши компанію порівняння цін uSwitch. Зараз він, імовірно, живе у Швейцарії.

Дівчина захоплюється верховою їздою. Вона навчалася цій майстерності в олімпійської чемпіонки Шарлотти Дюжарден і здобула освіту в елітній приватній школі Millfield вартістю 12 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Колись Тетяна хотіла стати інструктором із лиж, але тепер займається виїздковими кіньми.

"Усе, що вам дійсно потрібно знати, це те, що я проводжу кожен день, займаючись тим, що люблю найбільше на світі: катаюся на конях. Я професійна виїзкова вершниця з Віндзора. Тут я треную пару власних коней і кілька коней, яких тренували зі мною чудові люди, які довірили мені навчання та кар'єру своїх коней. Я проводжу щомісячні тренування з виїздки вдома в Західному Сассексі, якщо бути точніше, у поло-клубі Great Trippets", — ідеться на сайті леді Маунтбеттен.

Обранець леді Тетяни — інвестиційний банкір Олександр Дрю. Пара зустрічалася протягом двох років, перш ніж оголосити про заручини. Хоча він не має того ж стану, що і його дружина, генеалогічне дерево Аліка, як і раніше, усіяне землевласниками.

Батьки Олександра, який закінчив Ітон, — Оберон Олександр Бернар Дрю та Кетрін Маргарет Норден. Бернар є сином майора Олександра Дрю та Габріель Марії Герміони Герберт. Він — нащадок Джона Весі, 4-го віконта де Вескі, та Генрі Говарда Моліньє Герберта, 4-го графа Карнарвона. Разом зі своєю дружиною Бернар тепер керує Bernard Dru Oak Ltd, яка виробляє і укладає високоякісні дубові підлоги, "екологічно одержувані" з лісових масивів долини Гаддео. Вони живуть у маєтку Бікхем у Тімберськомі (Сомерсет).

Нагадаємо, на початку липня принцеса Шарлотта де Бурбон-Пармська, що належить до іспанської королівської родини, також вийшла заміж. Її чоловіком став гватемальський дипломат Гав'єр Вальядарес Урруела, син посла Гватемали у Великій Британії.