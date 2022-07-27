Розкішне весілля в маєтку. Топмодель Дафна Груневельд вийшла заміж

Гостями урочистості, що відбулася у Флоренції, були знаменитості зі світу моди.

27-річна нідерландська топмодель Дафна Груневальд і її наречений — фахівець елітної нерухомості Джастін Гопфуд — зіграли розкішне весілля в маєтку у Флоренції. На церемонію запросили знаменитостей, серед яких були топмоделі Тейлор Гілл і вагітна Ромі Стрейд — одна з "ангелів" Victoria's Secret. Фотографії з урочистостей з'явилися в Instagram гостей.

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Як видно на знімках, весілля було продумане до дрібниць. Церемонія відбулася на свіжому повітрі. Стіл був декорований зеленою огорожею, до якої прикріпили люстри з лампами у вигляді свічок. Подружки нареченої ретельно дотримувалися дрес-коду, обравши для церемонії лаконічні сукні оливкового кольору. А місця для гостей були позначені листівками з їхніми акварельними портретами.

Фото: Instagram

Як відомо, Дафна Груневельд є найкращою голландською моделлю та входить до числа 50 найкращих моделей у світі.

На подіум вона потрапила завдяки щасливому випадку. У 2010 році Дафна разом із мамою прогулювалася магазинами, де зіткнулася з модельним агентом. Він був зачарований дівчиною та поцікавився, чи вона розглядає модельну кар'єру.

Того ж року Дафна дебютувала на Тижні моди в Мілані, а за рік у 2011 році удостоїлася звання найкращої нідерландської моделі на конкурсі Marie Claire Netherlands Fashion Awards.

Вона позувала для обкладинок більшості глянцевих журналів, серед яких французький, голландський, японський, корейський і тайський Vogue, британський і французький Elle, іспанський Harper's Bazaar, французький і японський Numéro, а також американський V, iD, LOVE, Glamour. Також модель брала участь у показах багатьох люксових брендів, у тому числі Gucci, Fendi, Carolina Herrera, Chanel, Dior, Vera Wang, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Prada, Roberto Cavalli, Versace та багатьох інших.

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