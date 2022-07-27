Страстные и зажигающие. Три самых сексуальных знака зодиака

Представителей этих знаков обожают их партнеры и друзья.

Астрологи спросили у планет, какие знаки зодиака ярче всего проявляют свою сексуальность. Об этом пишет Сегодня.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Рак

Именинники июля обладают прекрасным и тонким чувством юмора, а также естественное очарование. Раки хорошо разбираются в романтике и любви, поэтому могут сделать своей второй половинке приятный сюрприз. В частности, представители этого знака зодиака считаются хорошими любовниками.

Раки точно любят делать своих возлюбленных счастливыми и видеть улыбку на их лицах.

Лев

Неудивительно, что следующим наиболее сексуальным знаком зодиака является Лев, он следующий в очереди после Рака. Оба знака — именинники самых жарких летних месяцев. Поэтому Раки и Львы всегда растопят ваши сердца.

Львы – очень сексуальный знак зодиака. Его представители обладают невероятной харизмой, которая сразу влюбляет в себя. Львы также оптимистичны и знают, как завести новые знакомства и отношения.

Львов обожают их друзья и вторые половинки еще и за то, что они очень бережны.

Скорпион

Кроме того, что Скорпионы очень брутальны, их считают самыми страстными и сексуальными. Представители этого знака зодиака могут как магнитом притягивать к себе других людей.

Скорпионы часто используют свой талант, чтобы получить желаемое. Большое количество внимания дает им уверенность в себе и своей сексуальности.

Напомним, какие три знака зодиака считаются самыми верными друзьями и партнерами.