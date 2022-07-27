Пристрасні та запальні. Три найсексуальніші знаки зодіаку

Представників цих знаків обожнюють їхні партнери та друзі.

Астрологи запитали у планет, які знаки зодіаку найяскравіше проявляють свою сексуальність. Про це пише Сьогодні.

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Рак

Іменинники липня мають прекрасне та тонке почуття гумору, а також природну чарівність. Раки добре розуміються на романтиці та коханні, то ж можуть зробити своїй другій половинці приємний сюрприз. Зокрема представники цього знаку зодіаку вважаються хорошими коханцями.

Раки точно полюбляють робити своїх коханих щасливими та бачити посмішку на їхніх обличчях.

Лев

Не дивно, що наступним найбільш сексуальним знаком зодіаку є Лев, саме він наступний в черзі після Рака. Обидвоє знаки — іменинники найспекотніших літніх місяців. То ж самі Раки та Леви завжди розтоплять будь-чиє серце.

Леви — дуже сексуальний знак зодіаку. Його представники мають неймовірну харизму, яка одразу закохує в себе. Леви також оптимістичні та знають, як завести нові знайомства та стосунки.

Левів обожнюють їхні друзі та другі половинки ще й за те, що вони дуже дбайливі.

Скорпіон

Окрім того, що Скорпіони дуже брутальні, їх вважають також пристрасними та сексуальними. Представники цього знаку зодіаку можуть, як магнітом, притягувати до себе інших людей.

Скорпіони часто використовують свій талант, аби отримати бажане. Велика кількість уваги дає їм впевненість у собі та своїй сексуальності.

Нагадаємо, які три знаки зодіаку вважаються найвірнішими друзями та партнерами.