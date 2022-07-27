Съемки третьего сезона "Ведьмака" остановили из-за болезни Генри Кавилла

Съемки возобновят, как только Кавилл выздоровеет.

Netflix поставил на паузу съемки третьего сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли. Причиной такого шага стал положительный тест на коронавирус у ведущего исполнителя, сообщает Redanian Intelligence.

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По информации сайта, производство остановили еще 25 июля без предварительного предупреждения, как раз в тот момент, когда команда готовилась к съемкам большой батальной сцены.

За всю историю сериала эта заминка – не первая. Во время съемок второго сезона команда вынуждена была сделать перерыв из-за пандемии коронавируса в 2020 году, перенеся премьеру на декабрь 2021 года.

У третьего сезона даты выхода поа нет. Однако, учитывая, что шоу находилось уже в середине производства, фанаты надеялись узнать, что случилось дальше с Геральтом из Ривии (Кавилл), Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифэр (Аня Чалотра) не позднее начала 2023 года. После того, как Генри заболел коронавирусом, сроки премьеры могут существенно подвинуться.

Поскольку "Ведьмак" в настоящее время является одним из крупнейших проектов Netflix, любая задержка затрагивает тысячи людей, вовлеченных в производство, от актеров до основной съемочной группы. Стриминговый сервис пока еще не прокомментировал эту проблему.

Фото: Netflix

Сериал "Ведьмак" быстро стал одним из самых успешных оригинальных проектов Netflix после его выхода в 2019 году. Несмотря на то, что пандемия мешала выпуску новых сезонов ежегодно, франшиза продолжала расширяться за счет спин-оффов. В августе прошлого года сервис выпустил анимационный фильм "Ведьмак: Кошмар волка", в котором основное внимание уделялось наставнику Геральта Весемиру (Ким Бодния).

Также в производстве находится ограниченная серия The Witcher: Blood Origin, приквел, действие которого происходит за 1200 лет до событий основной серии, и который исследует состояние мира во время события, известного как "Соединение сфер". В мифологии Ведьмака это историческое событие знаменует собой слияние разных измерений, когда люди, гномы и монстры приходят на земли, которые раньше принадлежали эльфам.

Третий сезон "Ведьмака" будет экранизацией романа "Время презрения", второй части серии из пяти книг Анджея Сапковского "Сага о Ведьмаке". Книга исследует отношения Геральта и Цири, когда они узнают больше о силе девушки. В книге Геральт также должен отказаться от своей нейтральной позиции по отношению к политике континента, поскольку различные силы начинают охотиться на Цири.

Всего планируется семь сезонов сериала.

Напомним, Генри Кавилла заметили с его девушкой на прогулке.