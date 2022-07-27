Зйомки третього сезону "Відьмака" зупинили через хворобу Генрі Кавілла

Зйомки відновлять, як тільки Кавілл одужає.

Netflix поставив на паузу зйомки третього сезону фентезійного серіалу "Відьмак" із Генрі Кавіллом у головній ролі. Причиною такого кроку став позитивний тест на коронавірус у головного виконавця, повідомляє Redanian Intelligence.

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За інформацією сайту, виробництво зупинили ще 25 липня без попереднього попередження якраз у той момент, коли команда готувалася до зйомок великої батальної сцени.

За всю історію серіалу ця затримка — не перша. Під час зйомок другого сезону команда змушена була зробити перерву через пандемію коронавірусу 2020 року, перенісши прем'єру на грудень 2021 року.

У третього сезону дати виходу немає. Проте, враховуючи, що шоу було вже в середині виробництва, фанати сподівалися дізнатися, що трапилося далі з Геральтом з Рівії (Кавілл), Цірі (Фрея Аллан) та Єнніфер (Аня Чалотра) не пізніше за початок 2023 року. Після того, як Генрі захворів на коронавірус, терміни прем'єри можуть суттєво посунутися.

Оскільки "Відьмак" зараз є одним із найбільших проєктів Netflix, будь-яка затримка зачіпає тисячі людей, залучених у виробництво, від акторів до основної знімальної групи. Стрімінговий сервіс поки не прокоментував цієї проблеми.

Фото: Netflix

Серіал "Відьмак" швидко став одним із найуспішніших оригінальних проєктів Netflix після його виходу у 2019 році. Попри те, що пандемія заважала випуску нових сезонів щороку, франшиза продовжувала розширюватись спін-оффами. В серпні минулого року сервіс випустив анімаційний фільм "Відьмак: Кошмар вовка", в якому основна увага приділялася наставнику Геральта Весеміру (Кім Бодня).

Також у виробництві знаходиться обмежена серія The Witcher: Blood Origin, приквел, дія якого відбувається за 1200 років до подій основної серії, та який досліджує стан світу під час події, відомої як "З'єднання сфер". У міфології Відьмака ця історична подія знаменує собою злиття різних вимірів, коли люди, гноми та монстри приходять на землі, які раніше належали ельфам.

Третій сезон "Відьмака" буде екранізацією роману "Час зневаги", другої частини серії з п'яти книг Анджея Сапковського "Сага про Відьмака". Книга досліджує відносини Геральта і Цірі, коли вони дізнаються більше про силу дівчини. У книзі Геральт також має відмовитися від своєї нейтральної позиції стосовно політики континенту, оскільки різні сили починають полювати на Цірі.

Загалом планується сім сезонів серіалу.

Нагадаємо, Генрі Кавілла помітили з його дівчиною на прогулянці.