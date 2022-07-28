Деми Мур в роскошном купальнике устроила фотосессию в бассейне

Деми Мур продвигает купальники для уверенных в себе женщин, делая ставку на зрелую сексуальность.

59-летняя голливудская актриса Деми Мур поделилась серией новых фото в купальнике, в очередной раз продемонстрировав, что находится в прекрасной форме и не стесняется своего возраста.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Знаменитость позирует в бассейне в белом слитном купальнике с глубоким вырезом из ее коллаборации с Andie Swim. Модель почти без спинки, имеет треугольный вырез на груди и тонкие бретельки, которые застегиваются сзади.

"Охлаждаем в костюме The Tropez 🤍 @andieswim", – подписала снимки Мур.

Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram

Деми уже неоднократно рекламировала у себя на странице новую линейку купальников. По ее словам, это сотрудничество было вдохновлено ее любовью к элегантным винтажным костюмам и желанием заставить женщин всех возрастов чувствовать себя неотразимыми и сексуальными.

"Я начала думать о том, что в последние несколько лет купальники были почти без ткани. Я очень люблю элегантность и гламур, в моем восприятии, некоторые из этих винтажных купальников и образы, которые сопровождали их, позволили мне чувствовать себя сексуальной и сильной. При этом не обязательно демонстрировать слишком много тела. То есть, идея такова: как мы можем заставить женщину носить что-то хорошее, игривое и сексуальное, что вместе с тем дает чувство безопасности и уверенности и при этом стильное? Это было нашей целью", – рассказывала актриса в одном из интервью, подчеркнув, что хочет сломать стереотип о том, что с возрастом женщины становятся менее желанными.

Она также рассказала о том, что 11 ноября ей исполнится 60 лет, и о том, что эта веха значит для нее.:

"Вам исполнилось 59, и вы уже думаете: "Ну, мне скоро будет 60". Это очень освобождает. Во многих смыслах я чувствую себя более живой и настоящей, чем когда-либо".

Напомним, Деми Мур показала, кто составляет ей компанию на съемочной площадке.