Демі Мур в розкішному купальнику влаштувала фотосесію у басейні

Демі Мур просуває купальники для впевнених жінок, роблячи ставку на зрілу сексуальність.

59-річна голлівудська акторка Демі Мур поділилася серією нових фото в купальнику, вкотре продемонструвавши, що перебуває у чудовій формі та не соромиться свого віку.

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Знаменитість позує в басейні в білому купальнику з глибоким вирізом з її колаборації з Andie Swim. Модель майже без спинки, має трикутний виріз на грудях і тонкі бретельки, які застібаються ззаду.

"Охолоджуємо у костюмі The Tropez 🤍 @andieswim", — підписала знімки Мур.

Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram

Демі вже неодноразово рекламувала у себе на сторінці нову лінійку купальників. За її словами, ця співпраця була натхненна її любов'ю до елегантних вінтажних костюмів і бажанням змусити жінок різного віку почуватися чарівними та сексуальними.

"Я почала думати про те, що в останні кілька років купальники були майже без тканини. Я дуже люблю елегантність і гламур, в моєму сприйнятті, деякі з цих вінтажних купальників та образи, які супроводжували їх, дозволили мені почуватися сексуальною і сильною. При цьому не обов'язково демонструвати занадто багато тіла. Тобто, ідея така: як ми можемо змусити жінку носити щось хороше, грайливе та сексуальне, що водночас дає почуття безпеки та впевненості й при цьому стильне? Це було нашою метою”, — розповідала акторка в одному з інтерв'ю, наголосивши, що хоче зламати стереотип про те, що з віком жінки стають менш бажаними.

Вона також розповіла про те, що 11 листопада їй виповниться 60 років, і про те, що ця віха означає для неї:

"Вам виповнилося 59, і ви вже думаєте: "Ну, мені скоро буде 60. Це дуже звільняє. У багатьох сенсах я почуваюся більш живою і справжньою, ніж будь-коли".

Нагадаємо, Демі Мур показала, хто складає їй компанію на знімальному майданчику.