Демі Мур показала, кого бере із собою на знімальний майданчик (фото)

Акторка задіяна в новому проєкті, подробиці якого поки що не розкриває.

59-річна голлівудська акторка Демі Мур, яка зараз насолоджується новими стосунками з чоловіком, молодшим за неї на 13 років, представивши його своїм підписникам у соцмережі зовсім недавно, продовжує радувати шанувальників новими фото. На знімку в останній публікації колишня дружина "міцного горішка" Брюса Вілліса з'явилася в дуже незвичайному вигляді, позуючи зі своїм улюбленцем — собакою на прізвисько Пілаф.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На Демі — білий махровий халат, із якого виглядає пес. Образ доповнюють великі окуляри.

"Пілаф на зйомках — готовий до них крупним планом", — підписала фото акторка.

У якому саме проєкті зараз знімається, Мур не розголошує.

Шанувальники відреагували на публікацію лайками та коментарями.

"Обережно, милота", "Милий малюк!", "Гарно!!! Доброго дня", "О, які ви милі, друзі", "Вашій пухнастій родині так пощастило з вами", — пишуть у коментарях.

Пілаф є явним фаворитом Демі серед її численних вихованців через свій розмір і життєрадісність. Вона навіть бере пса з собою на тенісні турніри, позуючи з ним і своїм бойфрендом.

Нагадаємо, нове кохання Демі Мур — швейцарський шеф-кухар і власник веганського ресторану Eleven Madison Park, який отримав п'ять зірок від The New York Times, Деніел Гамм.

Чи дійде справа до весілля, говорити зарано. За плечима в Мур — три шлюби і троє дітей. Вона народила Брюсу Віллісу дочок Румер, Скаут і Талулу. Незважаючи на розлучення, колишнє подружжя продовжує підтримувати хороші стосунки, Демі потоваришувала з дружиною актора Еммою Гемінг, і вони часто проводять час разом.