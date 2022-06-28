Деми Мур показала, кого берет с собой на съемочную площадку (фото)

Актриса задействована в новом проекте, подробности которого пока не раскрывает.

59-летняя голливудская актриса Деми Мур, которая сейчас наслаждается новыми отношениями с мужчиной, младшим за нее на 13 лет, представив его своим подписчикам в соцсети совсем недавно, продолжает радовать поклонников новыми фото. На снимке в последней публикации бывшая жена "крепкого орешка" Брюса Уиллиса появилась в очень необычном виде, позируя со своим любимцем – собакой по кличке Пилаф.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На Деми – белый махрровый халат, из которого выглядывает пес. Образ дополняют большие очки.

"Пилаф на съемках – готов к ним крупным планом", – подписала фото актриса.

В каком именно проекте сейчас снимается, Мур не разглашает.

Поклонники отреагировали на публикацию лайками и комментариями.

"Осторожно, милота", "Милая малышка!", "Красиво!!! Хорошего дня", "О, какие вы милые, ребята", "Вашей пушистой семье так повезло с вами", – пишут в комментариях.

Пилаф является явным фаворитом Деми среди ее многочисленных питомцев из-за своего размера и жизнерадостности. Она даже берет пса с собой на теннисные турниры, позируя с ним и своим бойфрендом.

Напомним, новая любовь Деми Мур – швейцарский шеф-повар и владелец веганского ресторана Eleven Madison Park, который получил пять звезд от The New York Times, Дэниел Хамм.

Дойдет ли дело до свадьбы, говорить рано. За плечами у Мур – три брака и трое детей. Она родила Брюсу Уиллису дочерей Румер, Скаут и Таллулу. Несмотря на расставание, бывшие супруги продолжают поддерживать хорошие отношения, Деми подружилась с женой актера Эммой Хеминг, и они часто проводят время вместе.