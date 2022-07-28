Позолоченные. 3 знака зодиака, которым точно повезет с деньгами в августе 2022

Конец лета принесет определенным знакам зодиака особые финансовые блага.

Астролог Анжела Перл спросила у планет и карт таро, кому же больше всего повезет с деньгами в августе 2022.

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Весы

Первой из колоды Райдера для Весов выпала особая карта – солнце. Это солнечная карта, которая означает триумф в последний месяц лета 2022. Весов точно ожидает солнечный август.

Вы будете "на коне", а значит, будете иметь преимущество в определенных сферах своей жизни перед другими.

Следующим выпал Король пентаклей – а это карта финансов. Вы будете уверенно держаться в финансовом плане в течение всего месяца. Возможно, вас повысят на работе или насчитают дополнительные премии. Однако с деньгами у Весов в августе проблем точно не будет.

Далее видим Королеву мечей – означает самих Весов. Возможно, вы будете кому-то советовать и указывать, вашей точки зрения будут нуждаться другие люди.

Также в августе 2022 Весы будут чувствовать немалую уверенность. Вы будете выше небес — возможно, станет ясна какая-то ситуация, которая в последнее время смущала вас.

Кроме того, Весы будут помогать другим. У вас будет искреннее желание делать добрые дела. Возможно, вы присоединитесь к благотворительному собранию или сами организуете charity-ивент. Поэтому своими финансами Весы будут с искренним желанием делиться с теми, кто в этом нуждается.

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Козерог

Представители этого знака зодиака в августе 2022 будут стоять "на двух ногах". Ведь первой картой выпал Король пентаклей – финансы, стабильность. Либо вы сами организуете себе обеспеченную жизнь, либо вам помогут Козероги, Тельцы или Девы (представители земных знаков зодиака). Может быть, это будет ваш отец или муж. Однако то, что первой картой выпала именно финансовая, это очень хороший знак.

Карта солнца – это может быть и хорошая погода, и поездка в теплые края. Также это карта триумфа, продвижения, бизнеса. В частности, Солнце может символизировать золото и монету, поэтому эта карта также означает хорошее финансовое состояние.

Солнце означает и ребенка — успех ваших детей или рождение нового успешного дела, возможно бизнеса.

Королева жезлов — огненная стихия (Овен, Лев или Стрелец) — человек, играющий в вашей жизни большую роль в конце лета 2022.

Также Козерогов ожидает вероятная сделка по недвижимости (покупка или продажа дорогого имущества). А это значит, что у Козерогов точно будут стабильные отношения с деньгами в августе.

[ + – ] Таро-прогноз для Козерогов на август 2022

Скорпион

Скорпионов в августе 2022 ожидает покой и "бездраматичность".

Девятка жезлов – карта границы и своей земли. Возможно, вы будете путешествовать или переезжать в другое место. Но Скорпионы точно выйдут победителями в своей борьбе.

Скорпионы сильнее, чем они думают, так что им по силам все то, что они задумали.

Карта роста и расширения. Возможно, вы будете осуществлять грандиозные планы по своему бизнесу и выходить на новые горизонты. И с этого точно будут хорошие плоды.

Король пентаклей (Телец, Дева или Козерог) — он может помочь вам чем-нибудь и поддержать. Возможно, это кто-нибудь из ваших родителей или друзей.

Еще один король – Король чаш – он более романтичен, а не прагматичен (Рак, Рыбы или Скорпион). Этот персонаж более эмоционально поддержит вас в августе 2022.

А третьим королем стал Огненный – активный, завоеватель (Овен, Лев или Стрелец). У вас точно будут новые знакомства и контакты. А то, что одновременно выпало три короля, это очень хороший знак для Скорпионов.

Последней выпала карта Радости, поэтому Скорпионы в конце лета 2022 будут ощущать большое счастье, рядом с ними будут самые близкие и самые родные. Поэтому кроме финансовых благ, вы получите еще и бесконечный прилив хороших эмоций.

[ + – ] Таро-прогноз для Скорпионов на август 2022

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