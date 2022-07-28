Позолочені. 3 знаки зодіаку, яким точно пощастить з грошима у серпні 2022

Кінець літа принесе конкретним знакам зодіаку особливі фінансові блага.

Астрологиня Анжела Перл запитала в планет та карт таро, кому ж найбільше пощастить з грошима у серпні 2022.

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Терези

Першою з колоди Райдера для Терезів випала особлива карта — сонце. Це сонячна карта, яка означає тріумф в останній місяць літа 2022. На Терезів точно очікує сонячний серпень.

Ви будете "на коні", а отже матимете перевагу в певних сферах свого життя перед іншими.

Наступним випав Король пентаклів — а це карта фінансів. Ви будете впевнено триматися у фінансовому плані протягом усього місяця. Можливо, вас підвищать на роботі чи нарахують додаткові премії. Проте з грошима у Терезів у серпні проблем точно не буде.

Далі бачимо Королеву мечів — означає самих Терезів. Можливо, ви будете комусь щось радити та вказувати, вашої точки зору потребуватимуть інші люди.

Також у серпні 2022 Терези відчуватимуть неабияку впевненість. Ви будете вище небес — можливо, стане зрозумілою якась ситуація, що останнім часом бентежила вас.

Окрім цього, Терези будуть допомагати іншим. У вас буде щире бажання робити добрі справи. Можливо, ви приєднаєтесь до благодійних зборів чи самі організуєте charity-івент. То ж своїми фінансами Терези матимуть щире бажання ділитися з тими, хто цього потребує.

[ + – ] Таропрогноз для Терезів на серпень 2022

Козеріг

Представники цього знаку зодіаку у серпні 2022 стоятимуть "на двох ногах". Адже першою картою випав Король пентаклів — фінанси, стабільність. Або ви самі організуєте собі забезпечене життя, або ж вам допоможуть Козероги, Тельці або Діви (представники земних знаків зодіаку). Можливо, це буде ваш батько чи чоловік. Проте те, що першою картою випала саме фінансова, це дуже хороший знак.

Карта сонця — це може бути і хороша погода, і поїздка у теплі краї. Також це карта тріумфу, просування, бізнесу. Зокрема Сонце може символізувати золото та монету, то ж ця карта також означає хороший фінансовий стан.

Сонце означає і дитину — успіх ваших дітей чи народження нової успішної справи, можливо, бізнесу.

Королева жезлів — вогненна стихія (Овен, Лев чи Стрілець) — людина, яка відіграє у вашому житті неабияку роль наприкінці літа 2022.

Також на Козерогів очікує ймовірна угода щодо нерухомості (купівля чи продаж дорогого майна). А це значить, що в Козерогів точно будуть стабільні стосунки з грошима у серпні.

[ + – ] Таропрогноз для Козерогів на серпень 2022

Скорпіон

На Скорпіонів у серпні 2022 чекає спокій та "бездраматичність".

Девятка жезлів — карта кордону та своєї землі. Можливо, ви будете подорожувати чи переїжджати в інше місце. Але Скорпіони точно вийдуть переможцями у своїй боротьбі.

Сила — Скорпіони сильніші, ніж вони думають, то ж їм під силу все те, що вони задумали.

Карта росту та розширення. Можливо, ви будете здійснювати грандіозні плани щодо свого бізнесу та виходити на нові горизонти. І з цього точно будуть хороші плоди.

Король пентаклів (Телець, Діва чи Козеріг) — він може допомогти вам чимось та підтримати. Можливо, це хтось з ваших батьків чи друзів.

Ще один король — Король чаш — він більш романтичний, а не прагматичний (Рак, Риби чи Скорпіон). Цей персонаж більш емоційно підтримає вас у серпні 2022.

А третім королем став Вогняний — активний, завойовувач (Овен, Лев чи Стрілець). У вас точно будуть нові знайомства та контакти. А те, що одночасно випало аж три королі, це дуже хороший знак для Скорпіонів.

Останньою випала карта Радості, то ж Скорпіони наприкінці літа 2022 відчуватимуть неабияке щастя, поруч з ними будуть найближчі та найрідніші. Тому, окрім фінансових благ, ви отримаєте ще й безкінечний прилив хороших емоцій.

[ + – ] Таропрогноз для Скорпіонів на серпень 2022

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