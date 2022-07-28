Вышел трейлер нового фильма "Пиноккио" от Гильермо Дель Торо

Оскароносный режиссер переосмыслил сказку Карло Коллоди про деревянного мальчика.

Netflix представил тизер-трейлер анимационного фильма "Пиноккио" от оскароносного режиссера Гильермо дель Торо. Он переосмысливает классическую историю Карло Коллоди о деревянном мальчике-марионетке, который оживает с помощью волшебства.

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Действие нового фильма разворачивается в Италии 1930х годах в период расцвета фашизма. Плотник Джепетто недавно потерял сына Карло. Он мечтает восполнить утрату и создает деревянную куклу, которая оживает с помощью магии. Впереди юного Пиноккио ждут серьезные опасности, ведь местный глава города хочет сделать из него идеального солдата.

"Эта история, которую вы думаете, что знаете, но это не так. Это история о деревянном мальчике, о любви, которая дает жизнь" — говорится в трейлере.

По словам самого Дель Торо, он хотел снять этот фильм столько, сколько себя помнил.

"После невероятного опыта, который мы получили работая над "Охотниками на троллей", я благодарен талантливой команде Нетфликс за то, что она дает мне уникальную возможность познакомить зрителей с моей версией этого странного кукольного мальчика, ставшего настоящим" — сказал Дель Торо.

Премьера ленты состоится на Netflix в декабре. Режиссерами фильма выступают Гильермо Дель Торо и Марк Густафсон.

Фильм озвучили Дэвид Брэдли (голос Джеппетто), Грегори Манн (Пиноккио), Юэн МакГрегор (сверчок по имени Себастьян Дж. Крикет, который живет в деревянном сердце Пиноккио и выступает рассказчиком), а также Кейт Бланшетт, Финн Вульфхард, Рон Перлман, Тильда Свинтон, Кристоф Вальц.

Ранее Фокус писал о том, что Netflix представил самый дорогой блокбастер в истории стримингового сервиса. Съемки нового фильм "Серый человек", который уже назвали копирайтом "бондианы" — одной из самых популярных шпионских франшиз Голливуда — оценили в $200 млн.

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