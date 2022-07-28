Вийшов трейлер нового фільму "Піноккіо" від Гільєрмо дель Торо

Оскароносний режисер переосмислив казку Карло Коллоді про дерев'яного хлопчика.

Netflix представив тизер-трейлер анімаційного фільму "Піноккіо" від оскароносного режисера Гільєрмо дель Торо. Він переосмислює класичну історію Карло Коллоді про дерев'яного хлопчика-маріонетку, який оживає за допомогою чаклунства.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Дія нового фільму розгортається в Італії 1930-х років у період розквіту фашизму. Тесляр Джепетто нещодавно втратив сина Карло. Він мріє заповнити втрату й створює дерев'яну ляльку, яка оживає за допомогою магії. Попереду на юного Піноккіо чекають серйозні небезпеки, адже місцевий голова міста хоче зробити з нього ідеального солдата.

"Ця історія, яку ви думаєте, що знаєте, але це не так. Це історія про дерев'яного хлопчика, про любов, яка дає життя", — йдеться в трейлері.

За словами дель Торо, він хотів зняти цей фільм стільки, скільки себе пам'ятав.

"Після неймовірного досвіду, який ми отримали працюючи над "Мисливцями на тролів", я вдячний талановитій команді "Нетфлікс" за те, що вона дає мені унікальну можливість познайомити глядачів із моєю версією цього дивного лялькового хлопчика, який став справжнім", — сказав дель Торо.

Прем'єра стрічки відбудеться на Netflix у грудні. Режисерами фільму виступають Гільєрмо дель Торо та Марк Густафсон.

Фільм озвучили Девід Бредлі (голос Джеппетто), Грегорі Манн (Піноккіо), Юен МакГрегор (цвіркун на ім'я Себастьян Дж. Крикет, який живе в дерев'яному серці Піноккіо та виступає оповідачем), а також Кейт Бланшетт, Фінн Вулфгард, Рон Перлман, Крістоф Вальц.

Раніше Фокус писав про те, що Netflix представив найдорожчий блокбастер в історії стримінгового сервісу. Зйомки нового фільму "Сірий чоловік", який уже назвали копірайтом "бондіани" — однієї з найпопулярніших шпигунських франшиз Голлівуду — оцінили у $200 млн.

Також Фокус розповідав про те, що Netflix зупинив зйомки третього сезону фентезійного серіалу "Відьмак" із Генрі Кавіллом у головній ролі через хворобу актора. Напередодні він отримав позитивний тест на коронавірус, через що йому довелося перервати роботу над фільмом.