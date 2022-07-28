Внук-рэпер Михаила Шуфутинского уехал в Израиль на ПМЖ

Ноах Шуфутинский уверен, что жизнь в Израиле – это позиция. Там он хочет создать семью и растить своих детей.

22-летний американский рэпер и исполнитель музыки в жанре хип-хоп Westside Gravy, он же Ноах Шуфутинский, внук знаменитого певца Михаила шуфутинского, на прошлой неделе репатриировался в Израиль и поселился в Гиват-Ольге, пригороде приморской Хадеры, сообщает издание "Вести".

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Ноах – темнокожий, поскольку его мать Брэнди – афроамериканка с еврейскими корнями. Парень не только поет, но и активно борется с антисемитизмом, антиизраильским движением BDS и бойкотом Израиля. На правой руке у Ноаха татуировка "Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя".

"Из поколения в поколения мы учим свою историю, у нас нет будущего, если мы не будем помнить о прошлом"; "Я гордый представитель диаспоры – в моем сердце Иерусалим и Африка"; "Народ Израиля все еще жив после тысяч лет ненависти", – поет он в своих песнях.

По словам музыканта, он поддерживает связь со своим дедом:

"Дедушка всегда был известным музыкантом – и в СССР, и после эмиграции в США. Много лет назад он снова стал выступать в России, неоднократно приезжал с гастролями в Израиль. Мы с ним общаемся постоянно, в основном – через WhatsApp".

У Ноаха есть братья, 26-летний Дмитрий и 13-летний Захари, а также 9-летняя сестра Ханна. Младшие живут с родителями в США, а старший отслужил в знаменитой пехотной бригаде ЦАХАЛа "Гивати" и обосновался в Израиле.

Недавно музыкант получил первую академическую степень по истории и иудаизму. Он немного владеет ивритом и поет песни на родном языке. Многие его композиции направлены против антиизраильского движения BDS, антисемитизма и двойных стандартов в отношении Государства Израиль. Иногда он выступает в бело-голубой куфие с магендавидом.

Большую часть жизни Ноах провел в Сан-Диего. За время своей творческой карьеры он выпустил более 100 песен, многие из которых очнеь популярны. Например, его композиция Hands Up High собрала более 900 тысяч прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify.

Свое решение репатриироваться в Израиль Ноах объясняет жизненной позицией.

"Израиль – государство еврейского народа, и нет другого места, в котором я хотел бы жить. Именно здесь я хочу построить свою творческую карьеру и создать семью. В Израиле, как нигде в мире, ты особенно глубоко чувствуешь свои еврейские корни – ни в одной стране нет ничего похожего. Евреи приехали сюда из разных мест и построили дом. Я хочу быть частью этой истории", – пояснил он.

В Израиль Ноах репатриировался при содействии организации "Нефеш ба-нефеш", министерства алии и интеграции, Еврейского агентства Сохнут и Jewish National Fund – USA. На историческую родину в самолете вместе с ним летели еше 48 репатриантов из Северной Америки.

Впервые в Израиль Ноах прилетел в 2017 году и с тех пор бывал там не реже двух раз в год. В городок Гиват-Ольга он влюбился с первого взгляда в 2020-м и решил, что именно здесь будет жить после переезда.

Напомним, Михаил Шуфутинский, который является гражданином США, выступил перед ранеными российскими военными, которые участвовали в нападении на Украину.