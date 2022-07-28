Онук-репер Михайла Шуфутинського виїхав до Ізраїлю на ПМП

Ноах Шуфутинський упевнений, що життя в Ізраїлі — це позиція. Там він хоче створити сім'ю та ростити своїх дітей.

22-річний американський репер і виконавець музики в жанрі хіп-хоп Westside Gravy, він же Ноах Шуфутинський, онук знаменитого співака Михайла Шуфутинського, минулого тижня репатріювався в Ізраїль і оселився в Гіват-Ользі, передмісті приморської Хадери, повідомляє видання "Вести".

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Ноах — темношкірий, оскільки його мати Бренді — афроамериканка з єврейським корінням. Хлопець не лише співає, а й активно бореться з антисемітизмом, антиізраїльським рухом BDS та бойкотом Ізраїлю. На правій руці у Ноаха татуювання "Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, нехай відсохне правиця моя".

"З покоління до покоління ми вчимо свою історію, в нас немає майбутнього, якщо ми не пам'ятатимемо про минуле"; "Я гордий представник діаспори — у моєму серці Єрусалим та Африка"; "Народ Ізраїлю все ще живий після тисяч років ненависті", — співає він у своїх піснях.

За словами музиканта, він підтримує зв'язок зі своїм дідом:

"Дідусь завжди був відомим музикантом — і в СРСР, і після еміграції до США. Багато років тому він знову став виступати в Росії, неодноразово приїжджав із гастролями до Ізраїлю. Ми з ним спілкуємося постійно, здебільшого — через WhatsApp".

Молодий репер має двох братів і сестру: 26-річний Дмитро нещодавно завершив службу у знаменитій піхотній бригаді ЦАХАЛу "Гіваті". 13-річний Захарі та 9-річна Хана живуть із батьками в США. Нещодавно він отримав перший академічний ступінь з історії та юдаїзму і трохи володіє івритом.

Більшу частину життя Ноах провів у Сан-Дієго. За час своєї творчої кар'єри він випустив понад 100 пісень, багато з яких дуже популярні. Наприклад, його композиція Hands Up High зібрала понад 900 тисяч прослуховувань на стрімінговому сервісі Spotify.

Westside Gravy виступав на розігріві у відомих в Америці виконавців хіп-хопу Rich The Kid (у Філадельфії) та King Lil G (у Філадельфії та Сан-Дієго). Він також взяв участь у гастрольному турі ультраортодоксального репера Нісіма Блека.

У своїх піснях Грейві любить поєднувати різні мови: іврит, арабську, російську, іспанську. Багато його композицій спрямовані проти антиізраїльського руху BDS, антисемітизму та подвійних стандартів щодо Держави Ізраїль. Іноді він виступає у біло-блакитній куфії з магендавидом.

Своє рішення репатріюватись в Ізраїль Ноах пояснює життєвою позицією.

"Ізраїль — держава єврейського народу, і немає іншого місця, в якому я хотів би жити. Саме тут я хочу побудувати свою творчу кар'єру та створити сім'ю. В Ізраїлі, як ніде у світі, ти особливо глибоко відчуваєш своє єврейське коріння — в жодній країні немає нічого схожого. Євреї приїхали сюди з різних місць і збудували дім. Я хочу бути частиною цієї історії", — пояснив він.

В Ізраїль Ноах репатріювався за сприяння організації "Нефеш ба-нефеш", міністерства алії та інтеграції, Єврейського агентства "Сохнут" та Jewish National Fund – USA. У літаку він летів ще із 48 репатріантами з Північної Америки.

Вперше до Ізраїлю Ноах прилетів у 2017 році і відтоді бував там не рідше двох разів на рік. У містечко Гіват-Ольга він закохався з першого погляду і вирішив, що саме тут житиме після переїзду.

Нагадаємо, Михайло Шуфутинський, який є громадянином США, виступив перед пораненими російськими військовими, які брали участь у нападі на Україну.