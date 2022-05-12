Громадянин США Шуфутинський підтримав армію РФ, виступивши перед пораненими (фото)

Заслужений артист Росії взяв участь в акції "Найкращим воїнам світу", виступивши в московському шпиталі перед пораненими окупантами. Цікаво, що співак не став афішувати цей виступ у своїх соцмережах.

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У московському Центральному військовому клінічному шпиталі пройшла акція "Найкращим воїнам світу", повідомляє Міноборони РФ. У межах акції перед пораненими на війні в Україні російськими солдатами виступили солісти православного хору "Пересвіт", російський письменник Олег Рой та заслужений артист РФ Михайло Шуфутинський.

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"Поки звучать наші голоси, поки б'ються наші серця, ми славитимемо й оспівуватимемо нашу доблесну армію!" — заявив під час концерту художник хору Дмитро Юденков.

Акція організована Головним військово-політичним управлінням ЗС РФ, щоб організовувати зустрічі солдатів, що перебувають на лікуванні в госпіталях, з діячами культури, науки, спорту та освіти.

Цікаво, що у своїх соцмережах Шуфутинський не став повідомляти про участь у цьому заході.

Американський громадянин

Зазначимо, що бабуся та дідусь Михайла Шуфутинського жили в Україні. Сам він досі не має російського громадянства. Володіючи паспортом громадянина США, Шуфутинський багато часу проводить в Америці, де живе частина його сім'ї, зокрема молодший син Антон — колишній морпіх і відставний військовий лікар Військово-Морських Сил США.

У лютому стало відомо, що співаку відмовили у проведенні концерту в Україні, який він планував провести 8 березня. В'їзд до країни для нього закрито через незаконні відвідини окупованого Криму.

Хто ще виступав перед солдатами РФ

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, 11 травня російський співак Григорій Лепс приїхав до Донецька, щоб виступити перед військовослужбовцями ЗС РФ. Виконавець також заявив, що має на меті відвідати медустанови поранених.

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За даними журналістів, Лепс приїхав на Донбас з нагоди відзначення "Дня республіки ДНР". Крім нього, анонсувалися виступи Дмитра Дюжева, Олега Газманова, Дениса Майданова, Лариси Доліної, Зори та інших представників російського шоубізнесу.

У квітні російський комік Євген Петросян заявив, що готовий їхати на фронт, щоб підтримати солдатів ЗС РФ. "Якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати, і виступати, і підтримувати дух наших бійців", — сказав він, наголосивши, що плануються його виступи перед пораненими.