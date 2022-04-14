Петросян підтримав війну в Україні та зізнався, що хоче на фронт (відео)

Літній комік образився на пропагандистів, які звинувачують гумористів у тому, що вони не переживають за Росію, і заявив, що запропонував свої послуги Міноборони РФ.

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Євгена Петросяна покоробили заяви російських пропагандистів про те, що гумористи покинули Росію, і її доля їх не цікавить. Спростувати цю тезу Петросян вирішив, випустивши відеозвернення.

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"Це неподобство так говорити! — заявив Євген Петросян. — Виїхало півтора гумориста. Я не знаю, Урганта можна назвати гумористом? Він взагалі шоумен. Слово "гуморист" асоціюють зовсім з іншими людьми. І кажуть, він уже повернувся. Один Галкін за кордоном, ну і що тепер?"

Петросян запевнив, що, як і багато його колег, нікуди не їхав. А свій патріотизм проявив одразу після початку війни, показавши готовність поїхати на фронт, щоб підтримати моральний дух російських солдатів.

"Коли я дізнався про "спецоперацію", негайно зателефонував керівництву телебачення і сказав, що якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати, і виступати, і підтримувати дух наших бійців, — сказав гуморист. — Чому я маю виправдовуватися, врешті-решт? Це що таке?"

Петросян повідомив, що відділ культури Міністерства оборони планує його виступи перед пораненими та попросив припинити зневажливо говорити про гумористів.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова одними з перших висловилися проти війни в Україні та залишили територію РФ. Зіркове подружжя разом із дітьми вирушило до Ізраїлю, де його помітили на прогулянці.

Фокус писав про те, що український артист Андрій Данилко розповів, що Максим Галкін, різко висловивши свою позицію, втратив усі рекламні контракти та сидить в Ізраїлі без роботи. Проте нещодавно стало відомо, що російський шоумен запланував низку виступів на ізраїльській сцені вже як місцевий артист.

Також Фокус повідомляв, що нещодавно відомий російський телеведучий Іван Ургант повернувся до РФ, але, мабуть, лише для того, щоб позбавитися нерухомості.