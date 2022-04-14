Петросян поддержал войну в Украине и признался, что хочет на фронт (видео)

Пожилой комик обиделся на пропагандистов, которые обвиняют юмористов в том, что они не переживают за Россию, и заявил, что предложил свои услуги Минобороны РФ.

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Евгения Петросяна покоробили заявления российских пропагандистов о том, что юмористы покинули Россию и ее судьба их не интересует. Опровергнуть этот тезис Петросян решил, выпустив видеообращение.

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"Это безобразие так говорить! — заявил Евгений Петросян. — Уехало полтора юмориста. Я не знаю, Урганта можно назвать юмористом? Он вообще шоумен. Слово "юморист" ассоциируется совершенно с другими людьми. И говорят, он уже вернулся. Один Галкин за границей, ну и что теперь?"

Петросян заверил, что, как и многие его коллеги, никуда не уезжал. А свой патриотизм проявил сразу после начала войны, изъявив готовность поехать на фронт, чтобы поддержать моральный дух российских солдат.

"Когда я узнал о "спецоперации", немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов, — сказал юморист. — Почему я должен оправдываться, в конце концов? Это что такое?"

Петросян сообщил, что отдел культуры Министерства обороны планирует его выступления перед ранеными и попросил прекратить пренебрежительно говорить о юмористах.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева одними из первых высказались против войны в Украине и покинули территорию РФ. Звездные супруги вместе с детьми отправились в Израиль, где их заметили на прогулке.

Фокус писал о том, что украинский артист Андрей Данилко рассказал, что Максим Галкин, резко выразив свою позицию, потерял все рекламные контракты и сидит в Израиле без работы. Однако, недавно стало известно, что российский шоумен запланировал ряд выступлений на израильской сцене уже как местный артист.

Также Фокус сообщал, что недавно известный российский телеведущий Иван Ургант вернулся в РФ, но, видимо, только для того, чтобы избавиться от недвижимости.