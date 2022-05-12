Гражданин США Шуфутинский поддержал армию РФ, выступив перед ранеными (фото)

Заслуженный артист России принял участие в акции "Лучшим воинам мира", выступив в московском госпитале перед ранеными оккупантами. Примечательно, что певец не стал афишировать это выступление в своих соцсетях.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В московском Центральном военном клиническом госпитале прошла акция "Лучшим воинам мира", сообщает Минобороны РФ. В рамках акции перед ранеными на войне в Украине российскими солдатами выступили солисты православного хора "Пересвет", российский писатель Олег Рой и заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Пока звучат наши голоса, пока бьются наши сердца, мы будем славить и воспевать нашу доблестную армию!" — заявил во время концерта худрук хора Дмитрий Юденков.

Акция организована Главным военно-политическим управлением ВС РФ, чтобы организовывать встречи находящихся на лечении в госпиталях солдат с деятелями культуры, науки, спорта и образования.

Интересно, что в своих соцсетях Шуфутинский не стал сообщать об участии в этом мероприятии.

Американский гражданин

Отметим, что бабушка и дедушка Михаила Шуфутинского жили в Украине. Сам он до сих пор не имеет российского гражданства. Обладая паспортом гражданина США, Шуфутинский много времени проводит в Америке, где живет часть его семьи, в том числе и младший сын Антон — бывший морпех и отставной военный врач Военно-Морских Сил США.

В феврале стало известно, что певцу отказали в проведении концерта в Украине, который он планировал провести 8 марта. Въезд в страну для него закрыт из-за незаконных посещений оккупированного Крыма.

Кто еще выступал перед солдатами РФ

Напомним, как сообщал Фокус, 11 мая российский певец Григорий Лепс приехал в Донецк, чтобы выступить перед военнослужащими ВС РФ. Исполнитель также заявил, что намерен проведать в медучреждениях раненых.

[ + – ] В Донецке Григорий Лепс встретился с "главой ДНР" Денисом Пушилиным

По данным журналистов, Лепс приехал на Донбасс по случаю празднования "Дня республики ДНР". Помимо него анонсировалось выступления Дмитрия Дюжева, Олега Газманова, Дениса Майданова, Ларисы Долиной, Зары и других представителей российского шоу-бизнеса.

В апреле российский комик Евгений Петросян заявил, что готов ехать на фронт, чтобы поддержать солдат ВС РФ. "Если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов", — сказал он, подчеркнув, что планируются его выступления перед ранеными.