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Завтрак парижанки. Рецепт настоящих французских блинчиков "Креп Сюзетт"

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Самые вкусные блинчики с апельсиновым соусом
Фото: Instagram | Самые вкусные блинчики с апельсиновым соусом

Тонкие блинчики под апельсиновым соусом удивят своим неповторимым вкусом.

Побывать в самом романтичном городе Франции мечтает каждый. Но не всегда нужно отправиться в Париж, чтобы насладиться его уникальной атмосферой. Иногда достаточно попробовать классическое блюдо, которое способно рассказать о месте, где его готовят.

Предлагаем насладиться любимым завтраком парижанок — настоящими блинчиками "Креп Сюзетт", которые вскружат вам голову своим удивительным вкусом и ароматом. Рецепт с сайта Рicantecooking.

Ингредиенты:

Для блинчиков:

  • 500 мл молока;
  • 3 яйца;
  • 250 грамм пшеничной муки;
  • 5 ст.л. растительного масла;
  • 1 ст.л. сахара;
  • 1 ч.л. соли;

Для соуса:

  • 200 мл апельсинового сока;
  • 50 грамм сахара;
  • 50 грамм сливочного масла;
  • Цедра одного апельсина;
  • 60 мл апельсинового ликера Cointreau или Grand Marnier. Можно взять любой другой ликер, главное, чтобы он был крепким, не менее 40%, или использовать коньяк;

Пошаговый рецепт:

  • Готовим блинчики. Для этого в отдельной миски взбиваем молоко, яйца, растительное масло, соль и сахар до однородности.
  • Постепенно вводим муку, продолжая взбивать тесто, пока не исчезнут все комочки.
  • Готовое тесто для блинчиков отправляем в холодильник на 30 минут.
  • После этого пропускаем его через мелкое ситце, чтобы окончательно избавиться даже от самых мелких комочков.
  • Разогреваем антипригарную сковороду, смазанную тонким слоем растительного масла.
  • Выливаем несколько ложек теста на сковороду, наклоняем ее в разные стороны, чтобы тесто растеклось равномерно.
  • Когда на поверхности блинчика появятся пузырьки, переворачиваем его на другую сторону. Жарим до готовности.
  • Каждый блинчик складываем конвертиком в четыре раза.
  • Готовим соус. Для этого в большой сковороде, в которую поместятся все блинчики, нагреваем сахар на среднем огне до состояния светлой карамели.
  • Вливаем апельсиновый сок и добавляем цедру. Варим, постоянно помешивая, чтобы карамель полностью смешалась с соком.
  • Когда жидкость уварится на 1/3, добавляем сливочное масло и мешаем до полного его растворения.
  • Выкладываем все блинчики в сковородку с апельсиновым соусом.
  • Поливаем блинчики ликером и сразу же поджигаем, если не боитесь фламбировать, если боитесь, то просто поливаем и провариваем их с ликером.
  • Подаем готовое блюдо на стол. Приятного аппетита!

Фокус ранее писал о том, как приготовить идеальные тонкие блины.