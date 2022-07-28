Стиль жизни
Завтрак парижанки. Рецепт настоящих французских блинчиков "Креп Сюзетт"
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Тонкие блинчики под апельсиновым соусом удивят своим неповторимым вкусом.
Побывать в самом романтичном городе Франции мечтает каждый. Но не всегда нужно отправиться в Париж, чтобы насладиться его уникальной атмосферой. Иногда достаточно попробовать классическое блюдо, которое способно рассказать о месте, где его готовят.
Предлагаем насладиться любимым завтраком парижанок — настоящими блинчиками "Креп Сюзетт", которые вскружат вам голову своим удивительным вкусом и ароматом. Рецепт с сайта Рicantecooking.
Ингредиенты:
Для блинчиков:
- 500 мл молока;
- 3 яйца;
- 250 грамм пшеничной муки;
- 5 ст.л. растительного масла;
- 1 ст.л. сахара;
- 1 ч.л. соли;
Для соуса:
- 200 мл апельсинового сока;
- 50 грамм сахара;
- 50 грамм сливочного масла;
- Цедра одного апельсина;
- 60 мл апельсинового ликера Cointreau или Grand Marnier. Можно взять любой другой ликер, главное, чтобы он был крепким, не менее 40%, или использовать коньяк;
Пошаговый рецепт:
- Готовим блинчики. Для этого в отдельной миски взбиваем молоко, яйца, растительное масло, соль и сахар до однородности.
- Постепенно вводим муку, продолжая взбивать тесто, пока не исчезнут все комочки.
- Готовое тесто для блинчиков отправляем в холодильник на 30 минут.
- После этого пропускаем его через мелкое ситце, чтобы окончательно избавиться даже от самых мелких комочков.
- Разогреваем антипригарную сковороду, смазанную тонким слоем растительного масла.
- Выливаем несколько ложек теста на сковороду, наклоняем ее в разные стороны, чтобы тесто растеклось равномерно.
- Когда на поверхности блинчика появятся пузырьки, переворачиваем его на другую сторону. Жарим до готовности.
- Каждый блинчик складываем конвертиком в четыре раза.
- Готовим соус. Для этого в большой сковороде, в которую поместятся все блинчики, нагреваем сахар на среднем огне до состояния светлой карамели.
- Вливаем апельсиновый сок и добавляем цедру. Варим, постоянно помешивая, чтобы карамель полностью смешалась с соком.
- Когда жидкость уварится на 1/3, добавляем сливочное масло и мешаем до полного его растворения.
- Выкладываем все блинчики в сковородку с апельсиновым соусом.
- Поливаем блинчики ликером и сразу же поджигаем, если не боитесь фламбировать, если боитесь, то просто поливаем и провариваем их с ликером.
- Подаем готовое блюдо на стол. Приятного аппетита!
Фокус ранее писал о том, как приготовить идеальные тонкие блины.