Завтрак парижанки. Рецепт настоящих французских блинчиков "Креп Сюзетт"

Тонкие блинчики под апельсиновым соусом удивят своим неповторимым вкусом.

Побывать в самом романтичном городе Франции мечтает каждый. Но не всегда нужно отправиться в Париж, чтобы насладиться его уникальной атмосферой. Иногда достаточно попробовать классическое блюдо, которое способно рассказать о месте, где его готовят.

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Предлагаем насладиться любимым завтраком парижанок — настоящими блинчиками "Креп Сюзетт", которые вскружат вам голову своим удивительным вкусом и ароматом. Рецепт с сайта Рicantecooking.

Ингредиенты:

Для блинчиков:

500 мл молока;

3 яйца;

250 грамм пшеничной муки;

5 ст.л. растительного масла;

1 ст.л. сахара;

1 ч.л. соли;

Для соуса:

200 мл апельсинового сока;

50 грамм сахара;

50 грамм сливочного масла;

Цедра одного апельсина;

60 мл апельсинового ликера Cointreau или Grand Marnier. Можно взять любой другой ликер, главное, чтобы он был крепким, не менее 40%, или использовать коньяк;

Пошаговый рецепт:

Готовим блинчики. Для этого в отдельной миски взбиваем молоко, яйца, растительное масло, соль и сахар до однородности.

Постепенно вводим муку, продолжая взбивать тесто, пока не исчезнут все комочки.

Готовое тесто для блинчиков отправляем в холодильник на 30 минут.

После этого пропускаем его через мелкое ситце, чтобы окончательно избавиться даже от самых мелких комочков.

Разогреваем антипригарную сковороду, смазанную тонким слоем растительного масла.

Выливаем несколько ложек теста на сковороду, наклоняем ее в разные стороны, чтобы тесто растеклось равномерно.

Когда на поверхности блинчика появятся пузырьки, переворачиваем его на другую сторону. Жарим до готовности.

Каждый блинчик складываем конвертиком в четыре раза.

Готовим соус. Для этого в большой сковороде, в которую поместятся все блинчики, нагреваем сахар на среднем огне до состояния светлой карамели.

Вливаем апельсиновый сок и добавляем цедру. Варим, постоянно помешивая, чтобы карамель полностью смешалась с соком.

Когда жидкость уварится на 1/3, добавляем сливочное масло и мешаем до полного его растворения.

Выкладываем все блинчики в сковородку с апельсиновым соусом.

Поливаем блинчики ликером и сразу же поджигаем, если не боитесь фламбировать, если боитесь, то просто поливаем и провариваем их с ликером.

Подаем готовое блюдо на стол. Приятного аппетита!

Фокус ранее писал о том, как приготовить идеальные тонкие блины.