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Сніданок парижанки. Рецепт справжніх французьких млинців креп сюзетт

2034
Найсмачніші млинці з апельсиновим соусом
Фото: Instagram | Найсмачніші млинці з апельсиновим соусом

Тонкі млинці під апельсиновим соусом здивують своїм неповторним смаком.

Побувати в найромантичнішому місті Франції мріє кожен. Але не завжди потрібно вирушити в Париж, щоб насолодитися його унікальною атмосферою. Іноді досить скуштувати класичну страву, яка здатна розповісти про місце, де її готують.

Пропонуємо насолодитися улюбленим сніданком парижанок — справжніми млинцями креп сюзетт, які запаморочать вам голову своїм дивовижним смаком і ароматом. Рецепт із сайту Рicantecooking.

Складові:

Для млинців:

  • 500 мл молока;
  • 3 яйця;
  • 250 грамів пшеничного борошна;
  • 5 ст. л. рослинної олії;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1 ч. л. солі;

Для соусу:

  • 200 мл апельсинового соку;
  • 50 г цукру;
  • 50 грамів вершкового масла;
  • цедра одного апельсина;
  • 60 мл апельсинового лікеру Cointreau або Grand Marnier. Можна взяти будь-який інший лікер, головне, щоб він був міцним, щонайменше 40%, або використовувати коньяк;

Покроковий рецепт:

  • Готуємо млинці. Для цього в окремій мисці збиваємо молоко, яйця, олію, сіль і цукор до однорідності.
  • Поступово вводимо борошно, продовжуючи збивати тісто, доки зникнуть усі грудочки.
  • Готове тісто для млинців відправляємо в холодильник на 30 хвилин.
  • Після цього пропускаємо його через дрібне ситце, щоб остаточно позбутися навіть найдрібніших грудочок.
  • Розігріваємо антипригарну сковороду, змащену тонким шаром олії.
  • Виливаємо кілька ложок тіста на сковороду, нахиляємо в різні боки, щоб тісто розтеклося рівномірно.
  • Коли на поверхні млинця з'являться бульбашки, перевертаємо його на інший бік. Смажимо до готовності.
  • Кожен млинець складаємо конвертиком у чотири рази.
  • Готуємо соус. Для цього у великій сковороді, в яку розмістяться всі млинці, нагріваємо цукор на середньому вогні до стану світлої карамелі.
  • Вливаємо апельсиновий сік і додаємо цедру. Варимо постійно помішуючи, щоб карамель повністю змішалася із соком.
  • Коли рідина увариться на 1/3, додаємо вершкове масло та мішаємо до його повного розчинення.
  • Викладаємо всі млинці в сковорідку з апельсиновим соусом.
  • Поливаємо млинці лікером і відразу ж підпалюємо, якщо не боїтеся фламбувати, якщо боїтеся, просто поливаємо і проварюємо їх з лікером.
  • Подаємо готову страву на стіл. Смачного!

Фокус раніше писав про те, як приготувати ідеальні тонкі млинці.