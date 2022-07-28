Стиль життя
Сніданок парижанки. Рецепт справжніх французьких млинців креп сюзетт
2034
Тонкі млинці під апельсиновим соусом здивують своїм неповторним смаком.
Побувати в найромантичнішому місті Франції мріє кожен. Але не завжди потрібно вирушити в Париж, щоб насолодитися його унікальною атмосферою. Іноді досить скуштувати класичну страву, яка здатна розповісти про місце, де її готують.
Пропонуємо насолодитися улюбленим сніданком парижанок — справжніми млинцями креп сюзетт, які запаморочать вам голову своїм дивовижним смаком і ароматом. Рецепт із сайту Рicantecooking.
Складові:
Для млинців:
- 500 мл молока;
- 3 яйця;
- 250 грамів пшеничного борошна;
- 5 ст. л. рослинної олії;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. солі;
Для соусу:
- 200 мл апельсинового соку;
- 50 г цукру;
- 50 грамів вершкового масла;
- цедра одного апельсина;
- 60 мл апельсинового лікеру Cointreau або Grand Marnier. Можна взяти будь-який інший лікер, головне, щоб він був міцним, щонайменше 40%, або використовувати коньяк;
Покроковий рецепт:
- Готуємо млинці. Для цього в окремій мисці збиваємо молоко, яйця, олію, сіль і цукор до однорідності.
- Поступово вводимо борошно, продовжуючи збивати тісто, доки зникнуть усі грудочки.
- Готове тісто для млинців відправляємо в холодильник на 30 хвилин.
- Після цього пропускаємо його через дрібне ситце, щоб остаточно позбутися навіть найдрібніших грудочок.
- Розігріваємо антипригарну сковороду, змащену тонким шаром олії.
- Виливаємо кілька ложок тіста на сковороду, нахиляємо в різні боки, щоб тісто розтеклося рівномірно.
- Коли на поверхні млинця з'являться бульбашки, перевертаємо його на інший бік. Смажимо до готовності.
- Кожен млинець складаємо конвертиком у чотири рази.
- Готуємо соус. Для цього у великій сковороді, в яку розмістяться всі млинці, нагріваємо цукор на середньому вогні до стану світлої карамелі.
- Вливаємо апельсиновий сік і додаємо цедру. Варимо постійно помішуючи, щоб карамель повністю змішалася із соком.
- Коли рідина увариться на 1/3, додаємо вершкове масло та мішаємо до його повного розчинення.
- Викладаємо всі млинці в сковорідку з апельсиновим соусом.
- Поливаємо млинці лікером і відразу ж підпалюємо, якщо не боїтеся фламбувати, якщо боїтеся, просто поливаємо і проварюємо їх з лікером.
- Подаємо готову страву на стіл. Смачного!
Фокус раніше писав про те, як приготувати ідеальні тонкі млинці.