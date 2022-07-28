Сніданок парижанки. Рецепт справжніх французьких млинців креп сюзетт

Тонкі млинці під апельсиновим соусом здивують своїм неповторним смаком.

Побувати в найромантичнішому місті Франції мріє кожен. Але не завжди потрібно вирушити в Париж, щоб насолодитися його унікальною атмосферою. Іноді досить скуштувати класичну страву, яка здатна розповісти про місце, де її готують.

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Пропонуємо насолодитися улюбленим сніданком парижанок — справжніми млинцями креп сюзетт, які запаморочать вам голову своїм дивовижним смаком і ароматом. Рецепт із сайту Рicantecooking.

Складові:

Для млинців:

500 мл молока;

3 яйця;

250 грамів пшеничного борошна;

5 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі;

Для соусу:

200 мл апельсинового соку;

50 г цукру;

50 грамів вершкового масла;

цедра одного апельсина;

60 мл апельсинового лікеру Cointreau або Grand Marnier. Можна взяти будь-який інший лікер, головне, щоб він був міцним, щонайменше 40%, або використовувати коньяк;

Покроковий рецепт:

Готуємо млинці. Для цього в окремій мисці збиваємо молоко, яйця, олію, сіль і цукор до однорідності.

Поступово вводимо борошно, продовжуючи збивати тісто, доки зникнуть усі грудочки.

Готове тісто для млинців відправляємо в холодильник на 30 хвилин.

Після цього пропускаємо його через дрібне ситце, щоб остаточно позбутися навіть найдрібніших грудочок.

Розігріваємо антипригарну сковороду, змащену тонким шаром олії.

Виливаємо кілька ложок тіста на сковороду, нахиляємо в різні боки, щоб тісто розтеклося рівномірно.

Коли на поверхні млинця з'являться бульбашки, перевертаємо його на інший бік. Смажимо до готовності.

Кожен млинець складаємо конвертиком у чотири рази.

Готуємо соус. Для цього у великій сковороді, в яку розмістяться всі млинці, нагріваємо цукор на середньому вогні до стану світлої карамелі.

Вливаємо апельсиновий сік і додаємо цедру. Варимо постійно помішуючи, щоб карамель повністю змішалася із соком.

Коли рідина увариться на 1/3, додаємо вершкове масло та мішаємо до його повного розчинення.

Викладаємо всі млинці в сковорідку з апельсиновим соусом.

Поливаємо млинці лікером і відразу ж підпалюємо, якщо не боїтеся фламбувати, якщо боїтеся, просто поливаємо і проварюємо їх з лікером.

Подаємо готову страву на стіл. Смачного!

Фокус раніше писав про те, як приготувати ідеальні тонкі млинці.