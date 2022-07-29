В Анголе нашли самый крупный за последние 300 лет розовый алмаз

Это пятый по величине драгоценный камень, который когда-либо обнаруживали на руднике Луло.

Австралийская компания Lucapa Diamond заявила, что обнаружила на руднике Луло на северо-востоке Анголы самый крупный алмаз редкого розового цвета, найденный за последние 300 лет. Драгоценный камень получил название "Роза Луло".

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Как пишет издание The Guadian, вес находки 170 карат. Это 27-й по счету алмаз размером более 100 карат, найденный на этом руднике. И пятый по величине драгоценный камень, который когда-либо обнаруживали на африканском руднике. Самым крупным был "Камень 4 февраля" весом 404 карата.

"Рекордное алмазное месторождение Луло снова подарило крупный драгоценный камень, на этот раз чрезвычайно редкий и красивый розовый бриллиант", — заявил Хосе Мануэль Ганга-младший, председатель Национальной алмазной компании Анголы Endiama.

По словам исполнительного директора Lucapa Стивен Уэтералл, только один из 10 тысяч бриллиантов окрашен в розовый цвет, поэтому ныне найденный камень считается очень редким.

"Lulo — исключительный аллювиальный ресурс и настоящий подарок", — добавил Стивен Уэтералл.

Как известно, Ангола является крупнейшим игроком на мировой арене алмазодобычи. На руднике Луло работают около 400 сотрудников. Австралийская компания Lucapa занимается поиском подземных месторождений, известных как кимберлитовые трубки, по которым алмазы извлекаются на поверхность.

Найденный розовый бриллиант действительно внушительного размера, но как показывает история, есть прозрачные бриллианты размером более 1000 карат. Например, алмаз Куллинан, найденный в Южной Африке в 1905 году, весит 3106 каратов и находится в скипетре британского монарха.

Фокус ранее рассказывал про самые крупные и редкие драгоценные камни в мире. Среди находок бриллианты из космоса и алмаз размером с мяч для гольфа.