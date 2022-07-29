В Анголі знайшли найбільший за останні 300 років рожевий алмаз

Це п'ятий за величиною дорогоцінний камінь, який будь-коли виявляли на руднику Луло.

Австралійська компанія Lucapa Diamond заявила, що виявила на копальні Луло на північному сході Анголи найбільший алмаз рідкісного рожевого кольору, знайдений за останні 300 років. Дорогоцінний камінь отримав назву "Роза Луло".

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Як пише видання The Guadian, вага знахідки 170 каратів. Це 27-ий за рахунком алмаз розміром понад 100 каратів, знайдений на цій копальні, і п'ятий за величиною дорогоцінний камінь, який будь-коли виявляли на африканській копальні. Найбільшим був "Камінь 4 лютого" вагою 404 карати.

"Рекордне алмазне родовище Луло знову подарувало великий дорогоцінний камінь, цього разу надзвичайно рідкісний і красивий рожевий діамант", — заявив Хосе Мануель Ганга-молодший, голова Національної алмазної компанії Анголи Endiama.

За словами виконавчого директора Lucapa Стівена Ветералла, лише один із 10 тисяч діамантів забарвлений у рожевий колір, тому нині знайдений камінь вважається дуже рідкісним.

"Lulo — винятковий алювіальний ресурс і справжній подарунок", — додав Стівен Ветералл.

Як відомо, Ангола є найбільшим гравцем на світовій арені алмазовидобутку. На копальні Луло працюють близько 400 співробітників. Австралійська компанія Lucapa займається пошуком підземних родовищ, відомих як кімберлітові трубки, із яких алмази витягують на поверхню.

Знайдений рожевий діамант справді значного розміру, але, як показує історія, є прозорі діаманти розміром понад 1000 каратів. Наприклад, алмаз Куллінан, знайдений у Південній Африці в 1905 році, важить 3106 каратів і перебуває в скіпетрі британського монарха.

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