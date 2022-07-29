Сильвестр Сталлоне появился в роли стареющего супергероя в фильме "Самаритянин" (трейлер)

Новый супергеройский боевик с участием Сталлоне выйдет на экраны 26 августа.

В Сети появился трейлер фильма "Самаритянин", фантастической драмы в рамках супергеройского жанра, поставленной режиссером Джулиусом Эйвери по сценарию Браги Ф. Шута. Главную роль в картине сыграл 76-летний Сильвестр Сталлоне.

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Действие фильма происходит спустя два десятилетия после эпической схватки супергероя с суперзлодеем, после которой супергерой исчез. В центре сюжета один парень, который знакомится со стариком, проживающим в соседнем доме, и начинает понимать, что старик и есть тот супергерой

Слай перевоплотился в Джо Смита, на первый взгляд обычного сборщика мусора, но на самом деле он как раз и является упомянутым выше супергероем по имени Самаритянин, который, как все думали, умер 25 лет назад.

Звезда сериала "Эйфория" Джавон Уолтон играет молодого Сэма, который узнает личность героя, когда город захлестывает мощная волна преступности.

В трейлере Сильвестр выглядит старым и потрепанным жизнью человеком, обладающим невероятной силой. Однако свои сверхспособности он предпочитает не афишировать, и о них зритель начинает подозревать в тот момент, когда Смит защищает Сэма от преследующей его толпы обидчиков, а затем остается целым после сильнейшего удара машиной. Дальше в видео следует несколько новых интриг, которые намекают на то, что картина получилась захватывающей и полной неожиданных поворотов.

"Самаритянин" выйдет на Amazon Prime Video 26 августа. Отметим, что выход фильма уже несколько раз откладывался. Изначально его планировали показать еще 20 ноября 2020 года, затем перенесли на 11 декабря 2020 года и 4 июня 2021 года. 26 августа – на данный момент окончательная дата премьеры.

Напомним, Сильвестр Сталлоне не только снимается в кино, но и рисует. Он открыл выставку своих картин в Германии.