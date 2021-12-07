Сильвестр Сталлоне открыл выставку своих картин в Германии (видео)

Вниманию посетителей музея представлены 50 полотен, охватывающих его творчество с 1966 по 2020 года. Выставка продлится до февраля следующего года.

75-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне, как оказалось, не только умеет сценарии писать и в кино играть, но и рисовать, причем делает это не менее профессионально. Он открыл выставку своих картин в Остхаус-музее в городе Гахен в Германии, пишет Hollywood Reporter.

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Экспозиция под названием "Сильвестр Сталлоне: Магия бытия" прослеживает творчество актера с 1966 по 2020 год и включает в себя изображения его персонажей из фильмов "Рокки", "Рэмбо" и "Неудержимые". Всего вниманию публики представлены полсотни работ, выполненных в жанре импрессионизма, которые посетители музея смогут рассматривать до февраля следующего года.

"Может, мне стоило быть художником? Это определенно означало бы намного меньше стресса", – порассуждал Слай в разговоре с журналистами.

[ + – ] Выставка работ Сильвестра Сталлоне в Германии

"Для меня большая честь показывать мои работы здесь, рядом с некоторыми из величайших художников мира. Этот мир галерей – все еще совершенно новый мир для меня", – говорил тогда Сталлоне.

По словам актера, на творчество его вдохновляли "художники-боевики", такие как голландский американский художник Уильям де Кунинг и американский художник Джексон Поллак, оба из которых были частью абстрактно-импрессионистского движения.

Сталлоне, подписывающий некоторые из своих более ранних картин "Майк Сталлоне" (его настоящее имя), решил попробовать себя на актерской стезе после того, как его ранние работы плохо продавались, и он решил, что художником ему не стать.

[ + – ] Сталлоне любит рисовать большие полотна, а его цвет №1 – красный

"Раньше я продавал их за $5, чтобы оплатить проезд на автобусе", – признавался Сильвестр. Однако времена изменились, и в 2009 году он продал одну из своих работ Стиву Уаинну, владельцу самых крупных сетей казино в США, за $40 000. Сейчас стоимость его полотен выросла еще больше.

Раньше мастерской для актера служил его гараж в Калифорнии, а краски, кисти и холсты он покупает только самые лучшие, причем чаще всего – в Париже. По словам Сталлоне, рисование для него – это способ успокоиться. На сегодняшний день, скорее всего, Слай организовал подобную мастерскую в новом особняке во Флориде. Роскошным поместьем он обзавелся в прошлом году.

"Чем хуже у меня настроение. тем более я доволен результатом", – говорит знаменитость.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне на открытии выставки в Гахене

Сталлоне проводил и другие художественные выставки, но эта – самая обширная из всех. В 2013 году его картины экспонировались в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, а в 2015 году – в Musee d'Art Moderne et d'Art Contemporain в Ницце, Франция.

Сейчас, когда Сталлоне – всемирно известный актер, полностью посвящать себя только рисованию он не намерен: Сильвестр активно снимается в супергеройском боевике "Неудержимые", а также недавно выпустил свою режиссерскую версию "Рокки IV" – "Рокки против Драго".

Напомним, Сильвестр Сталлоне "засветил" фото своего героя из новой картины, которое, правда, потом быстро убрал, чтобы не "светить" сюжет фильма.