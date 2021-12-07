Сильвестр Сталлоне відкрив виставку своїх картин у Німеччині (відео)

До уваги відвідувачів музею представлено 50 полотен, що охоплюють його творчість із 1966 до 2020 року. Виставка триватиме до лютого наступного року.

75-річний голлівудський актор Сильвестр Сталлоне, як виявилося, не лише вміє сценарії писати та в кіно грати, а й малювати, причому робить це не менш професійно. Він відкрив виставку своїх картин в Остхаус-музеї в місті Гахен у Німеччині, пише Hollywood Reporter.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Експозиція під назвою "Сильвестр Сталлоне: Магія буття" простежує творчість актора з 1966 по 2020 рік і включає зображення його персонажів із фільмів "Роккі", "Рембо" та "Нестримні". Загалом до уваги публіки представлено пів сотні робіт, виконаних у жанрі імпресіонізму, які відвідувачі музею зможуть розглядати до лютого наступного року.

"Може, мені варто було бути художником? Це безперечно означало б набагато менше стресу", – поміркував Слай у розмові з журналістами.

[ + – ] Виставка робіт Сильвестра Сталлоне в Німеччині

"Для мене велика честь показувати мої роботи тут, поряд із деякими з найбільших художників світу. Цей світ галерей усе ще абсолютно новий світ для мене", — говорив тоді Сталлоне.

За словами актора, на творчість його надихали "художники-бойовики", такі як голландський американський художник Вільям де Кунінг і американський художник Джексон Поллак, обидва з яких були частиною абстрактно-імпресіоністського руху.

Сталлоне, який підписує деякі зі своїх ранніх картин "Майк Сталлоне" (його справжнє ім'я), вирішив спробувати себе на акторському шляху після того, як його ранні роботи погано продавалися і він вирішив, що художником йому не стати.

[ + – ] Сталлоне любить малювати великі полотна, а його колір №1 – червоний

"Раніше я продавав їх за $5, щоб оплатити проїзд автобусом", — зізнавався Сільвестр. Однак часи змінилися, і у 2009 році він продав одну зі своїх робіт Стіву Ваїнну, власнику найбільших мереж казино в США, за $40 000. Зараз вартість його полотен зросла ще більше.

Раніше майстернею для актора служив його гараж у Каліфорнії, а фарби, пензлі та полотна він купує лише найкращі, причому найчастіше – у Парижі. За словами Сталлоне, малювання для нього – це спосіб заспокоїтись. На сьогодні, швидше за все, Слай організував подібну майстерню в новому маєтку у Флориді. Розкішним будинком він обзавівся минулого року.

"Чим гірший у мене настрій, тим більше я задоволений результатом", – каже знаменитість.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне на відкритті виставки в Гахені

Сталлоне проводив інші художні виставки, але ця – найбільша з усіх. У 2013 році його картини експонувалися в Державному Російському музеї в Санкт-Петербурзі, а у 2015 році – у Musee d'Art Moderne і d'Art Contemporain у Ніцці, Франція.

Зараз, коли Сталлоне – всесвітньо відомий актор, повністю присвячувати себе лише малюванню він не має наміру: Сильвестр активно знімається в супергеройському бойовику "Нестримні", а також нещодавно випустив свою режисерську версію "Роккі IV" – "Роккі проти Драго".

Нагадаємо, Сильвестр Сталлоне "засвітив" фото свого героя з нової картини, яке, щоправда, потім швидко прибрав, щоб не "світити" сюжет фільму.