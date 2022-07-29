Сильвестр Сталлоне з'явився в ролі старого супергероя у фільмі "Самаритянин" (трейлер)

Новий супергеройський бойовик за участю Сталлоне вийде на екрани 26 серпня.

У мережі з'явився трейлер фільму "Самаритянин", фантастичної драми в межах супергеройського жанру, поставленої режисером Джуліусом Ейвері за сценарієм Брагі Ф. Шута. Головну роль у картині зіграв 76-річний Сильвестр Сталлоне.

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Дія фільму відбувається через два десятиліття після епічної сутички супергероя із суперлиходієм, після якого супергерой зник. У центрі сюжету один хлопець, який знайомиться зі старим, що проживає в сусідньому будинку, і починає розуміти, що старий і є тим супергероєм.

Слай перетворився на Джо Сміта, на перший погляд звичайного збирача сміття, але насправді він і є згаданим вище супергероєм на ім'я Самаритянин, який помер 25 років тому.

Зірка серіалу "Ейфорія" Джавон Волтон грає молодого Сема, який дізнається про особу героя, коли місто захльостує потужна хвиля злочинності.

У трейлері Сильвестр має вигляд старої та пошарпаної життям людини, яка має неймовірну силу. Однак свої надздібності він воліє не афішувати, і про них глядач починає підозрювати в той момент, коли Сміт захищає Сема від натовпу кривдників, які переслідують його, а потім залишається цілим після сильного удару машиною. Далі у відео слідують кілька нових інтриг, які натякають на те, що стрічка вийшла захопливою та повною несподіваних поворотів.

"Самаритянин" вийде на Amazon Prime Video 26 серпня. Зазначимо, що вихід фільму кілька разів відкладали. Спочатку його планували показати ще 20 листопада 2020 року, потім перенесли на 11 грудня 2020 року та 4 червня 2021 року. 26 серпня — наразі остаточна дата прем'єри.

Нагадаємо, Сильвестр Сталлоне не лише знімається в кіно, а й малює. Він відкрив виставку своїх картин у Німеччині.