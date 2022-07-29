Софи Уэссекская в ослепительном изумрудном платье посетила Игры Содружества

Герцогиня посетила церемонию открытия Игр Содружеств в Бирмингеме вместе со своим мужем принцем Эдвардом.

57-летняя Графиня Уэссеская настоящая икона стиля. На днях она побывала в Бирмингеме на церемонии открытия Игр Содружества 2022 года, и восхитила присутствующих своим нарядом. Для мероприятия Софи выбрала стильное шелковое платье в пол изумрудного цвета с высоким воротом. Об этом пишет Hellomagazine.

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Графиня Уэссекская посетила Бирмингем вместе со своим супругом принцем Эдвардом, который является вице-покровителем Федерации Игр Содружества. На мероприятии он появился в костюме.

Перед церемонией отрытия принц Эдвард произнес речь, выразив свою поддержку всем, кто участвует в Играх Содружеств 2022 года.

"В течение следующих 11 дней все внимание будет приковано к Бирмингему и Уэст-Мидлендсу Англии. Всем спортсменам, официальным лицам, зрителям и посетителям я предлагаю вам очень теплый прием и спасибо всем за то, что пришли. Это просто не было бы великим праздником спорта, которым он является без вас" — сказал принц.

[ + – ] Герцогиня Уэссеская и принц Эдвард на Играх Содружеств Фото: Getty Images

В этом году на церемонии открытия Игр Содружеств королеву Елизавету II представлял ее старший сын, наследник британского престола принц Чарльз.

Будущий король обратился к британцам от имени королевы.

"На протяжении многих лет, когда так много людей собирались вместе для Игр Содружеств, мы получили незабываемые общие впечатления, установили давние отношения и даже породили дружеское соперничество. Но, прежде всего, они напоминают нам о нашей связи друг с другом, где бы мы ни находились в мире, как часть семьи наций Содружества" — сказал принц, пожелав каждому спортсмену успехов.

Во время мероприятия к британскому наследнику подошла Софи Уэссеская и поцеловала его в щеку в знак приветствия.

Напомним, Игры Содружеств продлятся до 8 августа и обещают стать крупнейшим спортивным праздником в Великобритании со времен Олимпийских игр в Лондоне десять лет назад.

В течение следующих дней в мероприятии примут участие более пяти тысяч спортсменов из 72 стран. Они будут соревноваться в 19 видах спорта.

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