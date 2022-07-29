Софі Уессекська в сяйливій смарагдовій сукні відвідала Ігри Співдружності

Герцогиня відвідала церемонію відкриття Ігор Співдружності у Бірмінгемі разом зі своїм чоловіком принцом Едвардом.

57-річна Графіня Уессекська справжня ікона стилю. Днями вона побувала в Бірмінгемі на церемонії відкриття Ігор Співдружності 2022 року та захопила присутніх своїм вбранням. Для заходу Софі обрала стильну шовкову сукню до підлоги смарагдового кольору з високим коміром. Про це пише Hellomagazine.

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Графіня Уессекська відвідала Бірмінгем разом зі своїм чоловіком принцом Едвардом, який є віцепокровителем Федерації Ігор Співдружності. На заході він з'явився у костюмі.

Перед церемонією відкриття принц Едвард виголосив промову, висловивши свою підтримку всім, хто бере участь в Іграх Співдружностей 2022 року.

"Протягом наступних 11 днів уся увага буде прикута до Бірмінгема та Вест-Мідлендсу Англії. Усім спортсменам, офіційним особам, глядачам і відвідувачам я пропоную вам дуже теплий прийом і дякую всім за те, що прийшли. Це просто не було б великим святом спорту, яким він є без вас" ,— сказав принц.

[ + – ] Герцогиня Уессекська та принц Едвард на Іграх Співдружностей Фото: Getty Images

Цього року на церемонії відкриття Ігор Співдружності королеву Єлизавету II представляв її старший син, спадкоємець британського престолу принц Чарльз.

Майбутній король звернувся до британців від імені королеви.

"Протягом багатьох років, коли так багато людей збиралися разом для Ігор Співдружностей, ми отримали незабутні спільні враження, встановили давні стосунки і навіть породили дружнє суперництво. Але, перш за все, вони нагадують нам про наш зв'язок один з одним, де б ми не були у світі, як частина сім'ї націй Співдружності", — сказав принц, побажавши кожному спортсмену успіхів.

Під час заходу до британського спадкоємця підійшла Софі Уессекська та поцілувала його в щоку на знак вітання.

Нагадаємо, Ігри Співдружностей триватимуть до 8 серпня та обіцяють стати найбільшим спортивним святом у Великій Британії з часів Олімпійських ігор у Лондоні десять років тому.

Протягом наступних днів у заході візьмуть участь понад п'ять тисяч спортсменів із 72 країн. Вони змагатимуться у 19 видах спорту.

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