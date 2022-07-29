В Италии озвучили реальную стоимость Колизея

Колизей стал одним из семи Новых чудес света.

Колизей, или Амфитеатр Флавиев, который является одним из самых известных мировых памятников древней архитектуры и настоящей жемчужиной Рима, оценивается в 77 миллиардов евро (79 миллиардов долларов). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку международной сети компаний Deloitte LLP, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.

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Deloitte оценивает "социальную ценность" памятника или нематериальную ценность, придаваемую итальянцами его существованию.

Ежегодно знаковый памятник Древнего Рима может приносить около 1,4 миллиарда евро к валовому внутреннему продукту Италии.

"Эту ценность воспринимают большинство итальянцев, а не только те, кто ее посещает", — говорится в отчете консалтинговой компании.

Хотя подсчитать экономический вклад Амфитеатра Флавиев достаточно просто: нужно добавить прямую стоимость проданных билетов к оценке влияния, которое его посетители оказывают на другие предприятия.

Deloitte составляет свою оценку на основе опроса, где у людей интересуются, сколько они готовы платить за сохранение актива или услуги, даже если они "не используют их напрямую, могут не получать от них даже косвенной выгоды и не планировать любое использование в будущем для себя или других". Жители Рима в среднем закладывали по 90 евро, а остальные итальянцы — по 57 евро.

Фото: livejournal / Alik Morozov

"Для такого знакового актива, как Колизей, необходимо фактически ссылаться на измерение стоимости, которое включает как материальную, так и нематериальную стоимость. В этом смысле нематериальная ценность Колизея может быть больше, чем ценность, связанная с экономическими выгодами, которые он может принести, – считает Марко Вульпиани, руководитель отдела оценки Deloitte Central Mediterranean, который организовал исследование.

Колизей был построен в 80 г. до н.э. и остается самым большим стоящим амфитеатром в мире. В XXI веке Колизей оказался в числе претендентов на звание одного из семи Новых чудес света, и по результатам голосования, которые были оглашены 7 июля 2007 года, был признан одним из семи Новых чудес света.

На памятнике работает около 42 700 штатных сотрудников. Он является самым посещаемым объектом Италии, который в 2019 году привлек около 7 миллионов туристов. В 2011–2016 годах Tod’s Group профинансировала реставрацию памятника на сумму 25 миллионов евро.

Напомним, в прошлом году в Италии был объявлен тендер на строительство выдвижного пола на Колизее за 18,5 млн евро (622 млн гривен по курсу НБУ). Сооружение планируют построить до 2023 года. По задумке итальянских властей, проект позволит "увидеть и сохранить все величие памятника".